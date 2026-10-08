Οι Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα υποβλήθηκαν σε επέμβαση στον ώμο μετά τους τραυματισμούς τους στο ματς με τον Παναιτωλικό και ο ΠΑΟΚ δεν θα τους έχει στη διάθεσή του για τους επόμενους τρεις μήνες.

Τόσο ο Τσέχος τερματοφύλακας όσο και ο Σουηδός εξτρέμ είχαν τραυματιστεί στον ώμο κόντρα στους Αγρινιώτες και οι εξετάσεις που είχαν κάνει είχαν δείξει πως ο μόνος τρόπος για να ξεπεραστεί πλήρως το πρόβλημα ήταν το χειρουργείο.

Για τον Άλι ήταν ακόμη πιο υποχρεωτικό αυτό καθώς στο ντεμπούτο του με τον «δικέφαλο του βορρά» είχε τραυματιστεί στον ώμο και είχε ακολουθήσει συντηρητική αγωγή, η οποία όμως αποδείχθηκε πως δεν ήταν η κατάλληλη λύση.

Έτσι, αμφότεροι υποβλήθηκαν σε επέμβαση την Πέμπτη (8/10) και υπολογίζεται πως θα μείνουν εκτός δράσης για τρεις μήνες, με την επιστροφή τους να υπολογίζεται στις αρχές του νέου έτους.