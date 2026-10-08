Το κλειδί για τη συμφωνία

Εξελίξεις αναμένονται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ καθώς το NBA ετοιμάζει νέα πρόταση για τη Euroleague. Οι Αμερικανοί έχουν αποφασίσει να… κάνουν ντου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και τα λεφτά τα έχουν. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, το ποσό που θα προσφέρουν σε κάθε ομάδα. Το θέμα είναι ποιος θα διαχειρίζεται τα έσοδα, ποιος θα έχει τον έλεγχο της λίγκας. Οι Αμερικανοί θέλουν, φυσικά, να κάνουν κουμάντο οι ίδιοι, με αυτό όμως δεν συμφωνούν οι Ευρωπαίοι. Μπορούν να συμφωνήσουν όμως με το 50%-50%. Αν το NBA το δεχθεί αυτό, τότε η Euroleague θα είναι πολύ πιο θετική για να συζητήσει σοβαρά τη συνεργασία των δύο πλευρών. Και αυτό που προκύπτει και από τις δύο πλευρές αυτή τη στιγμή είναι πως οι συζητήσεις θα συνεχιστούν.

Ήταν σίγουροι για το «ναι»

Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό για το νέο Καραϊσκάκη. Στον Πειραιά ήταν σίγουροι ότι η κυβέρνηση θα συμφωνούσε τελικά και θα δεσμευόταν να πράξει ό,τι πρέπει σε νομοθετικό επίπεδο ώστε να αναλάβει από εκεί και πέρα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Με τη χώρα να έχει μπει, έστω όχι επισήμως, σε προεκλογική περίοδο, οι ερυθρόλευκοι ήταν σίγουροι ότι δεν θα έμπαιναν εμπόδια για το νέο Καραϊσκάκη και έχει τη σημασία του το γεγονός πως η επίσημη ενημέρωση για τη σύσκεψη έγινε από το Μαξίμου και όχι από την ΠΑΕ. Το κράτος δεν θα επιβαρυνθεί καθόλου καθώς ο Μαρινάκης θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος με μια επένδυση 250 εκατ. ευρώ, οπότε πώς θα μπορούσε να υπάρχει οποιαδήποτε διαφωνία σε κάτι τέτοιο.;

Αδιαφορία από Λανουά

Εντύπωση, όχι θετική, προκάλεσε η απουσία του Λανουά από την εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών των Super League και Super League 2. Ο επικεφαλής της ΚΕΔ δεν θεώρησε απαραίτητο να ασχοληθεί με το θέμα και δεν άνοιξε καν τον υπολογιστή του για να συνδεθεί, αφήνοντας τους Βαλέρι και Αλόνσο να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες σε διαιτητές, βοηθούς και παρατηρητές. Η αδιαφορία του Γάλλου αρχιδιαιτητή, ο οποίος δεν ασχολήθηκε καθόλου με τίποτα σε αυτές τις τρεις εβδομάδες διακοπής του πρωταθλήματος, δεν έμεινε φυσικά ασχολίαστη από τους διαιτητές, οι οποίοι βλέπουν ότι ο επικεφαλής τους δεν ασχολείται με τίποτα από τη στιγμή που εξασφάλισε την παραμονή του στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα… δίνει μάχη για να βελτιώσει το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας.

Επιλογή-έκπληξη

Ο Ολυμπιακός στοχεύει στην απόκτηση ενός φόργουορντ και ο Μπαρτζώκας ετοιμάζεται να εκπλήξει με την επιλογή του. Εδώ και μήνες το όνομα του Χεζόνια συνδέεται με τους ερυθρόλευκους και δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει, προφορικά, σε όλα. Υπάρχουν όμως και αυτοί που επισημαίνουν ότι θα έχουμε έκπληξη τελικά με τον παίκτη που θα υπογράψει στους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας. Η ομάδα δείχνει σοφτ στην άμυνα στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν και ο Μπαρτζώκας καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα τώρα, θα είναι όμως πολύ μεγάλο όσο προχωράμε στη σεζόν, αν δεν βρει τρόπο να το εξαλείψει. Και ένας τρόπος μπορεί να είναι, όπως λένε στον Πειραιά, η απόκτηση ενός φόργουορντ από το NBA που θα είναι περισσότερο αμυντικός και λιγότερο επιθετικός. Το αντίθετο του Χεζόνια δηλαδή.

Επιβράβευση στον Παυλίδη

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ξεχωρίζει όχι μόνο με την απόδοσή του και τα γκολ αλλά και με τη συμπεριφορά του. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Φενέρμπαχτσε τού έκανε μια πολύ δυνατή πρόταση και μάλιστα του εξασφάλιζε, με τη χαμηλή ρήτρα αποδέσμευσης που πρότεινε, ότι θα ήταν εύκολο να πάρει μεταγραφή σε ένα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο ίδιος όμως συμπεριφέρθηκε με τρόπο που εξέπληξε τους Τούρκους, οι οποίοι του έδιναν περισσότερα χρήματα από αυτά που παίρνει στη Μπενφίκα. Ο Παυλίδης δεν πίεσε τους Πορτογάλους να τον πουλήσουν, παρέμεινε απολύτως συγκεντρωμένος στη δουλειά του, ήταν άψογος επαγγελματίας και γι’ αυτό επιβραβεύθηκε με σημαντική αύξηση των ετήσιων αποδοχών του. Ο Έλληνας φορ γίνεται πλέον ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης των Λουζιτανών.