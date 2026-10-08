Όπως ανέφεραν οι «ερυθρόλευκοι», η καταγγελία αφορά τον προπονητή της ομάδας και σχετίζεται με την αναμέτρηση απέναντι στον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, η οποία διεξήχθη στις 4 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε με νίκη του Ολυμπιακού με 78-68.

Μάλιστα, από την πλευρά της ΚΑΕ υποστηρίζεται πως πρόκειται για την τέταρτη καταγγελία που έχει υποβάλει ο Παναθηναϊκός μέσα σε λίγες ημέρες, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Μάλιστα αναφέρει πως η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητά να τιμωρηθεί η ομάδα του Πειραιά με αφαίρεση 2 βαθμών.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει: «Λάβαμε σήμερα (08/10) την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εναντίον του κόουτς Μπαρτζώκα για τον αγώνα Ηρακλής – Ολυμπιακός. Είναι η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες, αφού είχε προηγηθεί αυτή εναντίον του για τον αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας, η καταγγελία εναντίον του κόουτς στην ΕΦΙΠΗΔ για τον περσινό αγώνα Ντουμπάι – Ολυμπιακός και η καταγγελία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών, με την οποία ζητάνε να τιμωρηθούμε με αφαίρεση 2 βαθμών».