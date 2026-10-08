Ο προπονητής της Gence BC, Μάρτιν Κνέζεβιτς, κατήγγειλε πως πέντε παίκτες της ομάδας του τραυματίστηκαν σε ατύχημα με ασανσέρ στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η αποστολή, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με την Ερόκσπορ για το FIBA Europe Cup.

Η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν αντιμετώπισε την τουρκική Ερόκσπορ στην Κωνσταντινούπολη, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 92-63 στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου. Ωστόσο, το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά τις καταγγελίες του Κνέζεβιτς για το περιστατικό που προηγήθηκε.

Η Gence BC είχε δηλώσει 12 παίκτες για την αναμέτρηση, όμως μόλις 10 πάτησαν τελικά παρκέ. Δύο έμειναν εκτός, ενώ ο Ιμπραχίμοφ αγωνίστηκε μόλις για 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κνέζεβιτς ανέφερε μέσω Facebook πως η ομάδα είχε απευθυνθεί στη FIBA ζητώντας την αναβολή της αναμέτρησης, χωρίς το αίτημα να γίνει αποδεκτό.

«Δεν με εκπλήσσει το τελικό σκορ απέναντι στην Ερόκσπορ απόψε, δεδομένου ότι πέντε από τους παίκτες μας τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από την κατάρρευση ενός ασανσέρ στο ξενοδοχείο της ομάδας. Τα παιδιά έπεσαν τρεις ορόφους και είναι τυχερά που δεν υπέστησαν τραυματισμούς που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή τους», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο τεχνικός της Gence BC εξέφρασε παράλληλα την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση να διεξαχθεί κανονικά ο αγώνας, παρά το αίτημα της ομάδας του για αναβολή, κλείνοντας το μήνυμά του με εμφανή ειρωνική διάθεση προς τη FIBA.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι συγκεκριμένες αναφορές του Κνέζεβιτς αποτελούν την πλευρά της Gence BC για το περιστατικό και την επικοινωνία με τη διοργανώτρια αρχή.