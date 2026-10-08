Ο θάνατος του 16χρονου Γκιόνα Ασλάν προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, με τέσσερις Ενώσεις να αναστέλλουν την αγωνιστική δράση και να ανοίγει εκ νέου η συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων.

Αλυσιδωτές είναι οι αντιδράσεις στο ελληνικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μετά την τραγωδία στην Καβάλα, όπου ο 16χρονος Γκιόνα Ασλάν έχασε τη ζωή του, προκαλώντας σοκ στην αθλητική κοινότητα.

Το τραγικό περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στις ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις, με τέσσερις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων να αποφασίζουν την αναστολή της αγωνιστικής δραστηριότητας.

Ο 16χρονος είχε χάσει τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια αγώνα και δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της αναμέτρησης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, όμως, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στον απόηχο της τραγωδίας, ο Δήμος Παγγαίου προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας έντεκα ποδοσφαιρικών γηπέδων, μεταξύ των οποίων και το ενωσιακό γήπεδο της ΕΠΣ Καβάλας, προκειμένου να ελεγχθεί αν πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Οι αποφάσεις των ΕΠΣ

Η ΕΠΣ Καβάλας ανακοίνωσε την επ’ αόριστον αναβολή όλων των διοργανώσεων και των αγώνων της, ως ένδειξη πένθους και συμπαράστασης στην οικογένεια του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.

Η ΕΠΣ Φλώρινας αποφάσισε την αναστολή κάθε αγωνιστικής δραστηριότητας μέχρι νεωτέρας, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Ασφάλειας Γηπέδων.

Στην Ξάνθη, η Ένωση γνωστοποίησε πως δεν θα πραγματοποιηθούν αγώνες, καθώς βρίσκεται σε εκκρεμότητα η διαδικασία ανανέωσης των αδειών λειτουργίας των γηπέδων. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες για τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων.

Από την πλευρά της, η ΕΠΣ Θράκης ανέβαλε τους αγώνες της Α’ και Β’ Κατηγορίας που ήταν προγραμματισμένοι για το προσεχές Σαββατοκύριακο, καθώς οι έλεγχοι των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών εντόπισαν προβλήματα στις εγκαταστάσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Παράλληλα, η ΕΠΣ Κοζάνης δεν προχώρησε σε αναστολή των πρωταθλημάτων, αλλά απηύθυνε οδηγία προς όλα τα σωματεία της για άμεσους και λεπτομερείς ελέγχους στους αγωνιστικούς χώρους και στις περιμετρικές εγκαταστάσεις. Στόχος είναι να εντοπιστούν έγκαιρα επικίνδυνα σημεία, φθορές ή κατασκευαστικές αστοχίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια αθλητών και φιλάθλων.