Η μετακίνηση του Χουάνγκ Ιν-Μπεόμ στην Πόρτο το περασμένο καλοκαίρι αποτέλεσε ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο στην πλούσια διαδρομή του. Στο 30 του χρόνια ο Νοτιοκορεάτης αποχαιρέτησε τη Φέγενορντ για να ενταχθεί στο δυναμικό των Δράκων. Μάλιστα, η Πόρτο αποτελεί πλέον τον 9ο σταθμό της επαγγελματικής του καριέρας, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν είναι εύκολο να στεριώσει σε μια ομάδα.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, ωστόσο, δεν είναι ευχαριστημένος την Πόρτο και το μέλλον του είναι εξαιρετικά αβέβαιο, αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα. Γιατί σκέφτεται ξανά την Ελλάδα, την οποία απέρριψε το καλοκαίρι; Διαβάστε στο sportdog.gr