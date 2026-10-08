Τα πορτογαλικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως ο Βαγγέλης Παυλίδης αναμένεται σύντομα να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Μπενφίκα, ως επιβράβευση για τις εξαιρετικές εμφανίσεις του.

Στη Λισαβόνα έχουν κάθε λόγο να θέλουν να διατηρήσουν τον Έλληνα επιθετικό στο ρόστερ τους, καθώς η αγωνιστική του παρουσία τόσο με την Μπενφίκα όσο και με την εθνική ομάδα έχει ανεβάσει σημαντικά τις μετοχές του. Ο 27χρονος στράικερ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα «όπλα» των Αετών, γεγονός που αναγνωρίζουν και οι άνθρωποι του συλλόγου.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Record», η Μπενφίκα προσανατολίζεται στην αναπροσαρμογή των αποδοχών του. Το νέο συμβόλαιο αναμένεται να τον καταστήσει τον καλύτερα αμειβόμενο ποδοσφαιριστή της ομάδας, με τις ετήσιες απολαβές του να αυξάνονται κατά περίπου 700.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ετήσιο μισθό που θα αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, σε μια κίνηση που αποτυπώνει την πρόθεση της Μπενφίκα να επιβραβεύσει τον Παυλίδη και παράλληλα να ενισχύσει τη μεταξύ τους σχέση.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση φαίνεται πως έπαιξε και το έντονο ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε το περασμένο καλοκαίρι. Η τουρκική ομάδα προσπάθησε να αποκτήσει τον Έλληνα φορ, καταθέτοντας προτάσεις που έφτασαν ακόμη και τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτέλεσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την αξία του Παυλίδη στην αγορά και φαίνεται πως οδήγησε τη διοίκηση της Μπενφίκα στην απόφαση να κινηθεί άμεσα, προκειμένου να τον κρατήσει στη Λισαβόνα με ακόμη καλύτερους οικονομικούς όρους.