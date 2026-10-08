Ο Ανδρέας Τεττέη μίλησε στη FIFPRO για τη δράση του εκτός γηπέδων, με αφορμή το βραβείο Ακτιβισμού Ποδοσφαιριστών FIFPRO 2025 που έλαβε, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχει για εκείνον η κοινωνική προσφορά.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη μάχη κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων, αλλά και στην ανάγκη στήριξης και ένταξης των προσφύγων. Παράλληλα, αποκάλυψε την ιδιαίτερη ιστορία πίσω από τον πανηγυρισμό του στο γκολ που πέτυχε απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, το οποίο αφιέρωσε σε ένα παιδί που γνώρισε και έδινε τη δική του μάχη με τον καρκίνο.

«Αυτό το βραβείο ήρθε σε μια τρελή στιγμή της ζωής μου. Η προσοχή μου ήταν στραμμένη κυρίως στη μεταγραφή μου και στο να παίξω για την Ελλάδα, αλλά για μένα αυτό το βραβείο είχε διαφορετική σημασία. Μου θύμισε ότι το να είσαι ποδοσφαιριστής συνεπάγεται και ευθύνη», ανέφερε αρχικά.

Ο Τεττέη στάθηκε και στη δύναμη που αποκτά η φωνή ενός αθλητή όσο εξελίσσεται η καριέρα του: «Καθώς η καριέρα σου προχωρά, η φωνή σου φτάνει σε περισσότερους ανθρώπους. Τώρα, αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις ή η αλληλοβοήθεια, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι από πριν. Αυτό δεν αλλάζει αυτό που είμαι, αλλά με κάνει να σκέφτομαι ακόμη πιο προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιώ αυτή την πλατφόρμα».

Το βραβείο, μάλιστα, του έδωσε τη δυνατότητα να λάβει επιχορήγηση για τη χρηματοδότηση ενός κοινωνικού πρότζεκτ. Η επιλογή του ήταν από την αρχή ξεκάθαρη: να δημιουργήσει μια δράση που θα φέρει ανθρώπους πιο κοντά.

Σε συνεργασία με τον ΠΣΑΠΠ, ο Τεττέη διοργανώνει ένα τουρνουά ποδοσφαίρου για παιδιά πρόσφυγες. Στόχος είναι τα παιδιά να περάσουν μια ημέρα παίζοντας ποδόσφαιρο, να γνωρίσουν ποδοσφαιριστές, να πάρουν φανέλες και, κυρίως, να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις.

Ξεχωριστή θέση στην αφήγησή του είχε, πάντως, η ιστορία ενός μικρού παιδιού που γνώρισε την περασμένη σεζόν και έδινε μάχη με τον καρκίνο. Όταν έμαθε ότι ο Τεττέη ήταν ο αγαπημένος του ποδοσφαιριστής, ο άσος του Παναθηναϊκού αποφάσισε να τον επισκεφθεί κρυφά, χωρίς κάμερες και δημοσιεύσεις στα social media.

«Περάσαμε λίγο χρόνο μαζί. Του έδωσα μια από τις φανέλες μου και κουβεντιάσαμε. Μετά τον ρώτησα τι πανηγυρισμό θα ήθελε να κάνω αν έβαζα γκολ», περιέγραψε.

Το παιδί επέλεξε το γράμμα «Μ», το αρχικό του μικρού του ονόματος. Όταν ο Τεττέη σκόραρε απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν στο Europa League, σχημάτισε το συγκεκριμένο γράμμα μπροστά στην κάμερα, αφιερώνοντας το γκολ στον μικρό του φίλο.

«Αργότερα, οι άνθρωποι κατάλαβαν τι σήμαινε, αλλά αυτό δεν ήταν ποτέ το θέμα. Το θέμα ήταν τι μου είπε ο πατέρας του αργότερα. Εξήγησε πώς εκείνη η στιγμή είχε δώσει στον γιο του και σε όλη την οικογένεια ανανεωμένο θάρρος σε μια απίστευτα δύσκολη περίοδο», ανέφερε ο Τεττέη.