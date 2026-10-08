Ο προπονητής του Ολυμπιακού έσπασε τη σιωπή του και απάντησε για το επεισόδιο στη λήξη του αγώνα με τη Μπολόνια. κόντρα στη Βίρτους

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Μπαρτζώκα: «Εγώ δεν κινήθηκα, ήμουν σε ένα σημείο ακίνητος και παρακολουθούσα την τελευταία φάση. Δεν θα έλεγα ότι είναι απρέπεια από την πλευρά των παικτών, γιατί πανηγύριζαν και δεν φταίνε οι πρώτοι δύο, απλώς ήρθε ένα μπούγιο μετά των υπόλοιπων που δεν κατάλαβαν ότι ήμουν και εγώ εκεί.

Νομίζω ότι δεν το έκαναν επίτηδες τα παιδιά, απλώς με χτύπησαν και εγώ τους απώθησα. Απλώς ήταν αντίδραση. Βέβαια έμαθα ότι έγινε μία προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει».