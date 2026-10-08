Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία για την κατάσταση του Κιλιάν Μπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον «L’Equipe» και τον δημοσιογράφο του RMC Sport, Ντανιέλ Ριόλο, να ασκούν έντονη κριτική στη στάση του Γάλλου σταρ και να αφήνουν ακόμη και ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τη Μαδρίτη.

Στη Γαλλία πληθαίνουν πλέον τα ερωτήματα για το κατά πόσο ο Μπαπέ έχει προσαρμοστεί στη Ρεάλ και στο περιβάλλον γύρω από τον σύλλογο. Ο «L’Equipe» αναφέρεται στη δυσαρέσκεια που μεγαλώνει στους «μερένγκες», επισημαίνοντας πως η συμπεριφορά του 27χρονου επιθετικού θεωρείται υπερβολικά ατομική και η διαχείριση της δημόσιας εικόνας του προκαλεί ολοένα και περισσότερες αντιδράσεις.

Η επιστροφή του στις προπονήσεις μία ημέρα νωρίτερα από το προβλεπόμενο δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει το κλίμα. Αντίθετα, οι τελευταίες κινήσεις του φαίνεται πως ενίσχυσαν την καχυποψία. Η έξοδος σε νυχτερινό κέντρο στο Παρίσι και στη συνέχεια η εμφάνισή του με ποδήλατο στην Ελβετία, ενώ βρισκόταν σε περίοδο αποθεραπείας από τον τραυματισμό του στο γόνατο, προκάλεσαν αντιδράσεις στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τον «L’Equipe», στο περιβάλλον της Ρεάλ του καταλογίζουν επίσης ότι, παρά τα 94 γκολ σε 111 παιχνίδια, δεν έχει κατακτήσει ακόμη κάποιο τρόπαιο με τη φανέλα της ομάδας. Παράλληλα, του προσάπτουν πως δεν διατηρεί χαμηλότερο προφίλ και πως σε ορισμένες περιπτώσεις δείχνει να βάζει σε πρώτο πλάνο προσωπικές φιλοδοξίες, όπως η διεκδίκηση της Χρυσής Μπάλας.

«Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια, δίνεται η εντύπωση ότι ο Μπαπέ δεν έχει καταλάβει ακόμη πώς λειτουργούν η Ρεάλ Μαδρίτης και το περιβάλλον της ούτε ποια συμπεριφορά πρέπει να υιοθετήσει. Έχει πολύ κακή καθοδήγηση», φέρεται να ανέφερε πηγή μέσα από τον σύλλογο στον «L’Equipe».

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε ο Ντανιέλ Ριόλο. Ο δημοσιογράφος του RMC Sport χαρακτήρισε την υπόθεση με το ποδήλατο «άλλο ένα μαργαριτάρι στο κολιέ» και αναρωτήθηκε αν ο Μπαπέ εξακολουθεί να έχει την ίδια διάθεση να βρίσκεται στη Ρεάλ.

«Έχω φτάσει να αναρωτιέμαι: εξακολουθεί να θέλει ο Μπαπέ; Τι θέλει πραγματικά; Δίνει την εντύπωση ότι κάθε πρωί ξυπνάει και σκέφτεται: “θα πυροβολήσω τον εαυτό μου στο πόδι”. Δεν μπορεί να συνεχίσει να συσσωρεύει με αυτόν τον τρόπο τα λάθη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ριόλο στάθηκε ιδιαίτερα και στη στάση του Μπαπέ απέναντι στην εθνική Γαλλίας, υποστηρίζοντας πως θα μπορούσε να είχε δείξει μεγαλύτερη στήριξη στην ομάδα, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία βρισκόταν εκτός αγωνιστικής δράσης.

Παράλληλα, έκανε λόγο για αλλαγή στην ψυχολογική κατάσταση του Γάλλου σταρ και συνέδεσε τη συμπεριφορά του με την εμμονή γύρω από τη Χρυσή Μπάλα. «Έχω την εντύπωση ότι ψυχολογικά δεν είναι καλά», υποστήριξε, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη κατάσταση τον οδηγεί σε έναν τρόπο επικοινωνίας που τελικά δίνει «πυρομαχικά στους επικριτές του».

Ο Γάλλος δημοσιογράφος αναφέρθηκε, τέλος, και στην προσωπική ζωή του Μπαπέ, η οποία έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα, υπογραμμίζοντας πως έχει κάθε δικαίωμα να είναι ερωτευμένος, αλλά αναρωτήθηκε αν πίσω από όλα αυτά κρύβεται κάτι περισσότερο.

«Το ποδόσφαιρο τον κουράζει. Όλα όσα το περιβάλλουν και όλες οι προσδοκίες τον εξαντλούν. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να κάνει, ούτε αυτή τη στάση ούτε αυτή την απομάκρυνση από όλους», τόνισε ο Ριόλο, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ο Μπαπέ να αποχωρήσει από τη Ρεάλ στο τέλος της σεζόν.