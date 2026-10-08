Χωρίς να προκύψει συμφωνία με το NBA ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις των ομάδων-μετόχων της EuroLeague στο Κόμο της Ιταλίας, με τους συλλόγους να μην κάνουν αποδεκτή την πρόταση των Αμερικανών.

Οι εκπρόσωποι των ομάδων εξέτασαν τα οικονομικά δεδομένα και τις προοπτικές μιας ενδεχόμενης συνεργασίας με το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, ωστόσο οι συζητήσεις δεν οδήγησαν σε κάποια ουσιαστική εξέλιξη.

Την ίδια στιγμή, NBA και FIBA συνεχίζουν να προχωρούν τον σχεδιασμό τους για τη δημιουργία μιας νέας διοργάνωσης στην Ευρώπη.

H κοινή ανακοίνωση ΝΒA – FIBA:

«Μια συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA ​​και του ΝΒA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος του μπάσκετ θα απελευθέρωνε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη, προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και –κυρίως– των φιλάθλων.

Το NBA και η FIBA ​​παραμένουν προσηλωμένοι στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη και στη συμβολή στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ, από κοινού με εταίρους που συμμερίζονται το όραμά μας για ανάπτυξη, ευκαιρίες και τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου».

Όσον αφορά την πρόταση που συζητήθηκε στο Κόμο, σύμφωνα με τη γαλλική «L’Equipe», το NBA προσέφερε στους μόνιμους μετόχους της EuroLeague από 400 εκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά των μεριδίων τους.

Στο συγκεκριμένο πλάνο προβλεπόταν και η συμμετοχή τεσσάρων ομάδων από το Basketball Champions League, οι οποίες θα λάμβαναν αντίστοιχα ποσά.

Ωστόσο, η οικονομική προσφορά δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των συλλόγων της EuroLeague, με αποτέλεσμα να απορριφθεί και οι δύο πλευρές να μην καταλήξουν σε συμφωνία.