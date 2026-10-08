Ο Κολομβιανός μέσος επιστρέφει στον Πειραιά με αρκετά αγωνιστικά λεπτά στα πόδια του. Στη διάρκεια της συγκεκριμένης διακοπής αγωνίστηκε για 90 λεπτά απέναντι στο Μεξικό, έπαιξε 82’ κόντρα στην Παραγουάη, ενώ ξεκίνησε βασικός και στο τελευταίο φιλικό με το Περού, όπου η Κολομβία επικράτησε 2-0. Ο Πουέρτα αποχώρησε στο 63ο λεπτό.

Η επιβάρυνση αυτή είναι κάτι που δεν περνά απαρατήρητο. Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε διαδικασία προσαρμογής στο νέο του περιβάλλον και τα συνεχόμενα παιχνίδια του προσφέρουν μεν αγωνιστικό ρυθμό, αλλά ταυτόχρονα αυξάνουν την κόπωση. Ο Αλγκουαθίλ καλείται, λοιπόν, να ζυγίσει τα δεδομένα, έχοντας ως προτεραιότητα το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και την επιλογή του παίκτη που θα πλαισιώσει τον Ρέμο Φρόιλερ στον άξονα.

Ο Βάσκος τεχνικός δείχνει να προτιμά τον Πουέρτα, όχι επειδή ο Σαντιάγκο Έσε δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης, αλλά επειδή ο Κολομβιανός διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα με μεγαλύτερη άνεση υπό πίεση, να δώσει μέτρα στην ανάπτυξη και να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην πρώτη πάσα και τη μεσαία γραμμή.

Σε ένα ντέρμπι όπου ο Ολυμπιακός θέλει να έχει κατοχή και να ελέγξει τον ρυθμό, τα συγκεκριμένα στοιχεία μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικά.

Δίπλα στον Φρόιλερ, ο Πουέρτα μπορεί να προσφέρει περισσότερη ένταση και δημιουργία, την ώρα που ο Ελβετός δίνει εμπειρία, ισορροπία, τρεξίματα και ασφάλεια στον άξονα. Γι’ αυτό και ο Αλγκουαθίλ είναι διατεθειμένος να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή, προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση στην οποία θα επιστρέψει ο Κολομβιανός από το υπερατλαντικό ταξίδι.

Το ζητούμενο είναι να φανεί πόσο έχει επηρεαστεί από την επιβάρυνση και, κυρίως, πώς θα ανταποκριθεί στις τελευταίες προπονήσεις πριν από το μεγάλο παιχνίδι.

Εφόσον ο Πουέρτα δείξει ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα, τότε θα βρεθεί δίπλα στον Φρόιλερ. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Αλγκουαθίλ θα στραφεί στον Σαντιάγκο Έσε.

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι ο Πουέρτα παραμένει μέχρι την τελευταία στιγμή μέσα στη διεκδίκηση μιας θέσης στο αρχικό σχήμα αποτυπώνει τη σημασία που έχει για τα πλάνα του Αλγκουαθίλ. Και ειδικά σε ένα παιχνίδι τόσο απαιτητικό όσο το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.