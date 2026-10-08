Σάλος έχει προκληθεί στην Ισπανία και τη La Liga, καθώς ο αρχηγός της Έλτσε, Χοσάν, συνελήφθη και ανακρίθηκε από την αστυνομία έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 36χρονος, ο οποίος αποτελεί μία από τις σημαίες της Έλτσε, στην οποία αγωνίζεται από το 2018, συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης (06/10), μετά την καταγγελία που υπέβαλε η σύζυγός του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η σύντροφος του ακραίου επιθετικού προσκόμισε στην καταγγελία της και φωτογραφικό υλικό, στο οποίο εμφανίζεται με εμφανή σημάδια βίας, μεταξύ άλλων γρατζουνιές και μώλωπες.

Όπως αναφέρει η «Diario Informacion», ο Χοσάν πέρασε τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα, προτού οδηγηθεί το επόμενο πρωί ενώπιον του δικαστή, ο οποίος είναι αρμόδιος για υποθέσεις αυτού του είδους.