Η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας δεν κρίνεται αποκλειστικά μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Οι καμπάνιες, οι επαφές και η προσπάθεια των εκπροσώπων των υποψηφίων αποτελούν εδώ και χρόνια μέρος της διαδικασίας γύρω από το κορυφαίο ατομικό βραβείο. Ο Πασκάλ Φερέ, πρώην διευθυντής του «France Football» και επικεφαλής της Χρυσής Μπάλας, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στη «Marca» ένα περιστατικό που παραμένει μέχρι σήμερα ένα μεγάλο μυστήριο.

Ο Φερέ θυμήθηκε τη συνάντησή του με έναν ατζέντη, ο οποίος εκπροσωπούσε ποδοσφαιριστή που ήταν υποψήφιος για τη Χρυσή Μπάλα. Ο μάνατζερ θέλησε να παρουσιάσει τα αγωνιστικά επιτεύγματα του παίκτη του και να τον πείσει να στηρίξει την υποψηφιότητά του.

«Ναι, είναι αλήθεια. Ένας μάνατζερ ήθελε να συναντηθεί μαζί μου. Ο παίκτης του, φυσικά, ήταν υποψήφιος. Αφού εξήγησε και επαίνεσε τα επιτεύγματά του, με ρώτησε αν μπορούσε να “πουλήσει” την υποψηφιότητά του στην κριτική επιτροπή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην επικεφαλής του θεσμού, ωστόσο, αρνήθηκε να παρέμβει υπέρ του ποδοσφαιριστή. Λίγο αργότερα, η συνάντηση πήρε μια απρόβλεπτη τροπή. Ο Φερέ χρειάστηκε να αποχωρήσει για λίγα λεπτά, προκειμένου να απαντήσει σε ένα τηλεφώνημα. Όταν επέστρεψε, ο ατζέντης είχε ήδη φύγει, αφήνοντας πίσω του έναν φάκελο πάνω στο τραπέζι.

«Τότε έπρεπε να σηκωθώ για μια στιγμή για να πάρω ένα τηλεφώνημα. Όταν επέστρεψα, ο πράκτορας είχε ήδη φύγει. Ωστόσο, υπήρχε ένας φάκελος στο τραπέζι. Τον πήρα και τον παρέδωσα στη ρεσεψιόν. Δεν ξέρω τι περιείχε», αποκάλυψε στη «Marca».

Το περιστατικό σταμάτησε εκεί. Ο Φερέ ανέφερε πως συναντήθηκε ξανά αρκετές φορές με τον συγκεκριμένο μάνατζερ, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ποτέ ξανά συζήτηση για τον φάκελο. «Ποτέ δεν μου είπε τι είχε μέσα», εξήγησε ο πρώην διευθυντής του «France Football».

Και κάπου εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο μυστήριο της ιστορίας. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό τι περιείχε ο φάκελος, ενώ ούτε η ταυτότητα του ατζέντη ούτε εκείνη του ποδοσφαιριστή αποκαλύφθηκαν. Σύμφωνα, μάλιστα, με τις πληροφορίες που συνοδεύουν την ιστορία, ο συγκεκριμένος παίκτης αγωνίστηκε στην Premier League, αλλά δεν κατάφερε τελικά να κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα.