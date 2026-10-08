Ένα συγκινητικό βίντεο από τις τελευταίες στιγμές του Λιονέλ Μέσι με την εθνική Αργεντινής ήρθε στο φως, με τον Λισάντρο Μαρτίνες να καταγράφει και να μοιράζεται εικόνες από τη διαδρομή προς το τελευταίο παιχνίδι του αρχηγού της «Αλμπισελέστε».

Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που δεν είχε δει μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας. Σε αυτό, ο Μέσι εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένος, με δακρυσμένα μάτια, κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το «Μονουμεντάλ», λίγες ώρες πριν από την τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο.

Οι εικόνες δείχνουν τον αρχηγό της Αργεντινής να κοιτάζει έξω από το παράθυρο του λεωφορείου, την ώρα που οι φίλαθλοι κατά μήκος της διαδρομής από το προπονητικό κέντρο προς το γήπεδο φώναζαν ρυθμικά το όνομά του.

LICHA DECIDIÓ ARRUINARNOS EL CORAZÓN 💔 El video que compartió Lisandro Martínez en su cuenta de Instagram con las lágrimas de nuestro capitán mientras saludaba a la gente. 🎥 @lisandromartinez https://t.co/HCHmM98g9N — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 7, 2026

Ο Μαρτίνες μοιράστηκε την ίδια ημέρα και ένα ακόμη βίντεο, στο οποίο ο Μέσι χαιρετά τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω από το προπονητικό κέντρο προκειμένου να τον αποχαιρετήσει. Τα δύο στιγμιότυπα έγιναν viral μετά το φιλικό με το Μπενίν, που βρήκε την Αργεντινή νικήτρια με 3-0 και σηματοδότησε το τέλος 21 ετών παρουσίας του Μέσι με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Ο Μαρτίνες συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την ευκαιρία να μοιραστεί τα αποδυτήρια με τον Μέσι στις διαφορετικές κλήσεις του στην εθνική ομάδα.

«Τι προνόμιο ήταν να έχω μοιραστεί την ίδια ομάδα με τον καλύτερο αθλητή στην ιστορία. Φεύγει ο μεγαλύτερος όλων, θα μας λείψεις για όλη μας τη ζωή, Λέο. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά», έγραψε ο 28χρονος αμυντικός στην περιγραφή της ανάρτησής του.