Ο Ολυμπιακός γνωρίζει πως το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη είναι «must win». Οι «Eρυθρόλευκοι» βρίσκονται στο -5 από τους «πράσινους» και δεν έχουν την πολυτέλεια να αφήσουν κι άλλο έδαφος να χαθεί. Το ζητούμενο είναι ξεκάθαρο: η νίκη και το τρίποντο, που εκτός από βαθμολογική ανάσα θα προσφέρουν και την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει ο Βάσκος τεχνικός αφορά την κορυφή της επίθεσης και τον παίκτη που θα πάρει φανέλα βασικού. Ο Γιάρεμτσουκ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική Ουκρανίας και έχει επιστρέψει, ενώ ο Γκονζάλες αναμένεται από το Μεξικό. Ο Κλέιτον, παρά το γεγονός ότι ακολούθησε και επιπλέον πρόγραμμα προπόνησης, δεν φαίνεται να βρίσκεται στις επιλογές για το αρχικό σχήμα. Έτσι, όλα δείχνουν πως ο Μάριους έχει αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο.

Ο Μάριους, άλλωστε, παρέμεινε όλο αυτό το διάστημα στου Ρέντη και δούλεψε υπό τις οδηγίες του προπονητή του. Ο Αλγουαθίλ έχει αρκετές συζητήσεις μαζί του, θέλοντας να τον προετοιμάσει για τις απαιτήσεις ενός αγώνα όπως αυτός της Κυριακής. Η παρουσία του στη Λιβαδειά, άλλωστε, μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο Βάσκος τεχνικός ήθελε να τον βάλει σταδιακά στο κλίμα του ελληνικού πρωταθλήματος, έχοντας προφανώς στο μυαλό του και το ντέρμπι των «αιωνίων». Σε κάθε περίπτωση, δεν ήθελε το συγκεκριμένο παιχνίδι να αποτελέσει το ντεμπούτο του.

Την ίδια ώρα, ο Γιάρεμτσουκ έχει αποδείξει πως γνωρίζει καλά αυτά τα παιχνίδια. Έχει πραγματοποιήσει καλές εμφανίσεις απέναντι στον Παναθηναϊκό, υπολογίζεται από τον προπονητή του και διαθέτει τη μεγαλύτερη εμπειρία από τους διαθέσιμους επιθετικούς σε αναμετρήσεις αυτού του επιπέδου. Πρόκειται, άλλωστε, για ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, στο οποίο ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί σημαντική βοήθεια από τον παίκτη που θα αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Αλγουαθίλ θέλει από τον φορ του να βρει το γκολ και να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην επίθεση. Η επιλογή, επομένως, μόνο εύκολη δεν είναι. Μάριους και Γιάρεμτσουκ έχουν αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο για τη θέση στην κορυφή, με τον Βάσκο τεχνικό να καλείται να πάρει την τελική του απόφαση.

Στον Ολυμπιακό, πάντως, υπάρχει η εκτίμηση πως το κέντρο άμυνας του Παναθηναϊκού παρουσιάζει αδυναμίες, τις οποίες οι «Eρυθρόλευκοι» θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν, αρκεί να μπορέσουν να μεταφέρουν σωστά την μπάλα στην περιοχή. Και οι δύο βασικοί υποψήφιοι για την επίθεση διαθέτουν το ύψος και τα χαρακτηριστικά για να δημιουργήσουν προβλήματα.