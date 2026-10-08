Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο ρελαντί κατέκτησε το 1ο σετ, ένα break ήταν αρκετό για να πάρει το 2ο και να φθάσει σε μια άνετη επικράτηση επί του Κίπερ Κόπεανς για την πρόκριση στον 2ο γύρο στο Masters της Σαγκάης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, χωρίς να ανεβάσει ρυθμούς, νίκησε τον Κίπερ Κόπεανς με 6-3, 7-5, έχοντας μια ξεκούραστη πρεμιέρα στο Masters της Σαγκάης και κλείνοντας ραντεβού με τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι για τον 2ο γύρο.

Ο Τσιτσιπάς έκλεισε με άσο το εναρκτήριο game (1-0), με love game έκανε το 2-1 και με βολέ έκλεισε το 5ο game για το 3-2.

Στο επόμενο game, ο Τσιτσιπάς δημιούργησε διπλό break point και, μετά το διπλό λάθος από τον Κόπεανς, έκανε το 4-2.

Από εκεί και πέρα, ακολούθησαν δύο διαδοχικά love game από τον Τσιτσιπά, που κατέκτησε το 1ο σετ με 6-3, πετυχαίνοντας σχεδόν τριπλάσιους winners (11-4) και έχοντας παραχωρήσει μόλις τρεις πόντους (20/23) στα service game.