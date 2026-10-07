Ο Κέντρικ Ναν έκανε… ξεχωριστή Media Day μόνος του καθώς το προηγούμενο διάστημα ήταν στις ΗΠΑ και ο Παναθηναϊκός με ανάρτησή του στα social media τόνισε ότι το παζλ συμπληρώθηκε και επισήμως.

Στις 15 Σεπτεμβρίου οι «πράσινοι» είχαν βγάλει την ομαδική φωτογραφία ενόψει της νέας σεζόν και από αυτή απουσίαζε ο Αμερικανός γκαρντ, καθώς δεν είχε την άδεια από τους γιατρούς για να ταξιδέψει στην Ελλάδα μετά την αρθροσκόπηση στην οποία υποβλήθηκε λόγω του τραυματισμού του στο γόνατο.

«Ξέρουμε ποιος δεν είναι στη λήψη αλλά ο Κέντρικ Ναν θα είναι πίσω μαζί μας πριν το καταλάβετε», ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ τότε για την απουσία του Αμερικανού και τώρα ήρθε η ώρα για να κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα.

Ο Ναν βρίσκεται στην Αθήνα πλέον και την Τετάρτη (7/10) έκανε… ξεχωριστή Media Day μόνος του, με τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει τις σχετικές φωτογραφίες στα social media, γράφοντας: «Το παζλ συμπληρώθηκε και επισήμως».