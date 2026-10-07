Ο Άρης δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα κόντρα στη Μπούργος και τη νίκησε με 93-80, έχοντας προηγηθεί ακόμη και με 23 πόντους, κάνοντας έτσι το 2/2 στο Eurocup.

Με τους Νίκο Γκάλη και Ρίτσαρντ Σιάο να δίνουν το παρών και τους οπαδούς να δημιουργούν εκπληκτική ατμόσφαιρα, οι «κίτρινοι», οι οποίοι ήθελαν να ξεσπάσουν μετά την ήττα από την Καρδίτσα στο πρωτάθλημα, ανέβασαν στροφές μετά το 4-8 και με επιμέρους σκορ 24-6 βρέθηκαν στο +14 (28-14) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στη δεύτερη και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξάνει συνεχώς το προβάδισμά της, με το σκορ να είναι 53-30 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Το παιχνίδι, βασικά, είχε ήδη κριθεί με βάση και τη διαφορά δυναμικότητας, οπότε ο Άρης έριξε ταχύτητα στην τρίτη περίοδο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στη Μπούργος να μειώσει κάπως τη διαφορά, όπως δείχνει και το 69-55 στο 30′. Οι Ισπανοί ήθελαν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό και στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι «κίτρινοι» όμως σοβαρεύτηκαν.

Έτσι, άνοιξαν ξανά τη διαφορά, με το σκορ να είναι 80-57 στο 33′, με τους οπαδούς να έχουν στήσει το δικό τους πάρτι στις εξέδρες και τη νίκη να έρχεται εύκολα με το τελικό 93-80.

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 53-30, 69-55, 93-80

Άρης (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 7 (1), Ρόμπινσον-Έρλ 11 (1), Τολιόπουλος 6 (2), Ντιμιτρίεβιτς 21 (2), Μποχωρίδης, Μόργκαν 11 (3), Λίντελ 5 (1), Χαραλαμπόπουλος 13 (1) , Κώστας Αντετοκούνμπο 4, Θανάσης Αντετοκούνμπο 4, Μπιρτς , Μοκόκα 11 (1).

Μπούργος (Πόρφι Φίσακ): Όντιτζ 25 (5), Στιούαρτ 13 (2), Σάμαρ, Κοπρίβιτσα 9, Άλμαζαν, Ντίεζ 8, Γκουέρο 2, Ραντοσάβλιεβιτς 2, Σένγκφελντερ, Ντουμπούγια 18, Λομπάκο 3 (1), Ταμποάντα.