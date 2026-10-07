Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση ο Προμηθέας νίκησε με 91-77 την Τρέπτσα εκτός έδρας και μπήκε με το δεξί στο FIBA Europe Cup.

Η ομάδα της Πάτρας πήρε από νωρίς το προβάδισμα και ήλεγξε τον ρυθμό του παιχνιδιού, παίζοντας πολύ καλή άμυνα και βρίσκοντας συνεχώς λύσεις στην επίθεση. Έτσι, είχε προβάδισμα 16 πόντων (12-28) στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο δεύτερο οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και εκμεταλλευόμενοι κάποια λάθη του Προμηθέα κατάφεραν να μειώσουν σε 39-45, η ομάδα του Γιώργου Βόβορα όμως κατάφερε να ξεφύγει ξανά στην τρίτη περίοδο, στο τέλος της οποίας το σκορ ήταν 57-67, χάρη στους Γουίλιαμς, Κουλμπόκα και Κόλεμαν.

Η Τρέπτσα προσπάθησε να πλησιάσει στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Προμηθέας όμως είχε τον έλεγχο, δεν απειλήθηκε και πήρε τη νίκη με 91-77.

Τα δεκάλεπτα: 12-28, 39-45, 57-67, 77-91

Τρέπτσα (Αζίζ Μπεκίρ): Μπρέισι-Ντέιβις 25 (1), Πέιν 8, Μόμπλεϊ 10 (1), Τμούσιτς 5 (1), Χαϊρίζι 3, Τζόουνς 13, Καπίτι 11, Χάσμπρουκ 2, Νταϊσίλα.

Προμηθέας (Γιώργος Βόβορας): Νικολαΐδης 4, Κόλεμαν 14, Καπετάκης 3 (1), Φόρεστερ 10, Έβανς 9 (1), Δίπλαρος 9 (2), Καλαϊτζάκης 3, Κουρουπάκης, Αρμς 8 (2), Γουίλιαμς 18 (3), Άλεξ Αντετοκούνμπο 3 (1), Κουλμπόκα 10 (2).