Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σχολίασε την ανάρτηση του Λιονέλ Μέσι στα social media για το «αντίο» του στην εθνική Αργεντινής, εκφράζοντας τον σεβασμό του για όσα πέτυχε.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10) ο Μέσι αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της «αλμπισελέστε», με την οποία κατέκτησε το Μουντιάλ 2022 αλλά και το Κόπα Αμέρικα. Ήταν μια πορεία με χαρές αλλά και πίκρες για τον Αργεντίνο, στον οποίο υποκλίθηκε και ο μεγάλος αντίπαλός του.

Ο Μέσι και ο Ρονάλντο σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή με την αντιπαλότητά τους εντός γηπέδου και τώρα που ήρθε η ώρα της αποχώρησης του Αργεντίνου από την εθνική ομάδα, ο Πορτογάλος φρόντισε να δείξει τον σεβασμό του.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση που έκανε ο Μέσι στα social media, ο CR7 αποφάσισε να αφήσει ένα σχόλιο, γράφοντας: «Λέο, τόσα χρόνια υπερασπίζεσαι τα χρώματα της χώρας σου και μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο τον σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Μια αγκαλιά».