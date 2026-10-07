Την πρόθεσή του να αντιμετωπίσει τον Τζάνι Ινφαντίνο στις εκλογές της FIFA το 2027 εξέφρασε ο Ραμόν Βέγκα, πρώην παίκτης της Τότεναμ και της εθνικής Ελβετίας.

Με όσα έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες, ο Ινφαντίνο είναι σε πιο δύσκολη θέση από ποτέ και πολλοί, με πρώτη την UEFA, είναι αυτοί που πιστεύουν πως πρέπει να αποχωρήσει από την προεδρία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Ενδεχόμενο παραίτησης, φυσικά, δεν υπάρχει καθώς ο Ινφαντίνο δεν σκέφτεται καν κάτι τέτοιο, οπότε το θέμα είναι να βρεθεί ο υποψήφιος που θα μπορέσει να τον νικήσει. Η UEFA δεν έχει βρει ακόμη τον κατάλληλο, ήδη όμως είναι γνωστό το όνομα ενός ανθρώπου που θέλει να θέσει υποψηφιότητα.

Ο λόγος για τον Ραμόν Βέγκα, τον πρώην αμυντικό της Τότεναμ και της εθνικής Ελβετίας, ο οποίος είχε εκφράσει την ίδια επιθυμία και στο παρελθόν, αλλά δεν το έκανε. Τώρα, όμως, είναι αποφασισμένος να θέσει υποψηφιότητα, τονίζοντας πως στόχος του είναι ενώσει τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

«Κατεβαίνω για να ενώσω ξανά την παγκόσμια ποδοσφαιρική οικογένεια, να φέρω πραγματικές και διαρκείς μεταρρυθμίσεις, να εκσυγχρονίσω τη FIFA για τον 21ο αιώνα και να αποκαταστήσω τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη που χρειάζεται επειγόντως το άθλημά μας.

Το ποδόσφαιρο βρίσκεται στα επείγοντα, με μηχανική υποστήριξη. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Η FIFA χρειάζεται νέα κατεύθυνση και θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων.