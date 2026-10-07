Το νέο του βιβλίο για τον Ολυμπιακό παρουσίασε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο Νίκος Γαβαλάς, σε μια εκδήλωση στην οποία έδωσαν το παρών πολλές προσωπικότητες που συνδέονται με τον σύλλογο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Τάκης Λεμονής και ο Νίκος Αναστόπουλος, θρυλικές μορφές των «ερυθρόλευκων», αλλά και μέλη της διοίκησης του συλλόγου, όπως και της Δημοτικής Αρχής αλλά και από τον χώρο της πολιτικής, παρευρέθηκαν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Νίκου Γαβαλά.

«Η γέννηση ενός θρύλου», είναι ο τίτλος και η σύνοψη του βιβλίου αναφέρει τα εξής…

«Πειραιάς, δεκαετία του 1920. Η πόλη ανασαίνει ακόμα στη σκιά μιας ταραγμένης εποχής και μαθαίνει ξανά να ελπίζει. Στα σοκάκια, στο λιμάνι και στις αλάνες, ανάμεσα σε ανθρώπους που παλεύουν για την αξιοπρέπειά τους και πρόσφυγες που πασχίζουν για μια νέα αρχή, γεννιέται μια ιδέα που μέλλει να αλλάξει για πάντα την ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Με φόντο αληθινά γεγονότα, αυθεντικά δημοσιεύματα και ιστορικά πρόσωπα, ο συγγραφέας ξεδιπλώνει ψηφίδα ψηφίδα το χρονικό της ίδρυσης και τα πρώτα βήματα του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιώς, αποκαλύπτοντας πώς το όνειρο μιας παρέας μεταμορφώθηκε σε σύμβολο μιας πόλης και ρίζωσε στην καρδιά ενός λαού.

Γιατί… οι Θρύλοι γεννιούνται και γιγαντώνονται μέσα από την ακλόνητη πίστη, τον ακατάβλητο αγώνα και το πάθος εκείνων που τολμούν να ονειρεύονται».