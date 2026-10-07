Η ΑΕΚ ήταν πίσω με 90-93 κόντρα στη Σαλόν Βίλπας με 15 δευτερόλεπτα να απομένουν, με τρίποντο του Μπάρτλεϊ και δίποντο του Ερτέλ όμως έκανε τεράστια ανατροπή και πήρε τη νίκη με 95-93 στην πρεμιέρα του Basketball Champions League.

Ο Τζόζεφ ήταν ο πιο αξιόπιστος παίκτης της Ένωσης στο ξεκίνημα του ματς πετυχαίνοντας τους 10 από τους 21 πόντους της, για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ 24-24.

Στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου οι «κιτρινόμαυροι» με τρίποντο του Τσαλμπούρη πήγαν στο +6 (32-26) και στη συνέχεια στο +11 (37-26) με τρίποντο του Ερτέλ, οι Φινλανδοί όμως κατάφεραν να αντιδράσουν και να μειώσουν σε 49-44.

Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου η Σαλόν Βίλπας με μερί 7-0 μετέτρεψε το 49-44 σε 49-51 και στη συνέχεια οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι, μέχρι να ξεφύγουν με 66-71 οι φιλοξενούμενοι στο 30′.

Το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι στην τελευταία περίοδο, με τη Σαλόν Βίλπας να είναι μπροστά με 90-93 στα 15 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και την ΑΕΚ να είναι με την πλάτη στον τοίχο.

Ο Μπάρτλεϊ, όμως, με τρίποντο έκανε το 93-93 και με ένα δευτερόλεπτο να απομένει ο Ερτέλ με δίποντο έγραψε το 95-93 και έδωσε απίθανη νίκη στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 49-44, 66-71, 95-93