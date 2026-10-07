Με καθυστέρηση 20 λεπτών άρχισε ο αγώνας του Άρη με τη Μπούργος και ο λόγος ήταν τα χιλιάδες χαρτάκια και κορδέλες που πέταξαν οι οπαδοί, κλέβοντας ξανά την παράσταση με την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται για τη 2η αγωνιστική του Eurocup και το Αλεξάνδρειο είναι κατάμεστο από 6.300 φιλάθλους, μετά την ανακαίνιση που έγινε και την αύξηση της χωρητικότητας.

Οι οπαδοί του Άρη περίμεναν πώς και πώς την ώρα για το πρώτο τζάμπολ και όταν αυτό έγινε εκτόξευσαν, όπως συνηθίζουν εδώ και χρόνια, χιλιάδες χαρτάκια και κορδέλες, δημιουργώντας μια εκπληκτική εικόνα.

Για να γίνει το παιχνίδι, πάντως, έπρεπε να καθαριστεί το παρκέ και τελικά χρειάστηκε ένα 20λεπτο για να γίνει αυτό.