Την πρώτη νίκη της ιστορίας του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση πανηγυρίζει ο Κολοσσός, καθώς επικράτησε της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα με 77-65 για την πρεμιέρα του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα της Ρόδου δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι και έμεινε πίσω με 12-19 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και με 12-22 στο ξεκίνημα του δεύτερου, στη συνέχεια όμως τα πράγματα έγιναν καλύτερα.

Καταφέρνοντας να βελτιώσει την άμυνά του, ο Κολοσσός άρχισε να μειώνει τη διαφορά, ήταν στο -3 (32-35) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στο τρίτο δεκάλεπτο κατάφερε να προσπεράσει για πρώτη φορά στο 48-46 και στη συνέχεια διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη μπήκε από το +6 (52-46) στο τελευταίο δεκάλεπτο και εκεί έκανε όσα έπρεπε για να πάρει τη νίκη, επικρατώντας με 77-65 έχοντας για κορυφαίο τον Καμπερίδη που πέτυχε 16 με 5/6 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 32-35, 52-46, 77-65

Κολοσσός (Άρης Λυκογιάννης): Γουίλις 14 (2), Καράμπελας 2, Μανιόν 10, Τσιάκμας 2, Άπσον 5, Ευσταθιάδης, Καλαϊτζάκης, Καμπερίδης 16 (5), Χάρις 7 (2), Στίβενσον 2, Μπάρνετ 8 (2), Κρόιζερ 11 (1).

Κραϊόβα (Ζάρε Μαρκόφσκι): Μουρεσάν 2, Ντίσμαν 5, Τόμα, Νίστορ, Μπομπρούν 7, Πολίτ 24 (1), Λίλι 10 (2), Τιμπίρνα 3 (1), Ντέιβις 4 (1), Γκόρντον 10 (2).