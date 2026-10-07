Οι οπαδοί της ΑΕΚ εξάντλησαν μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια που βγήκαν προς διάθεση για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στις 4 Νοεμβρίου, στο Champions League.

Η Ένωση είχε βγάλει την Τρίτη (6/10) προς διάθεση τα εισιτήρια για τους κατόχους διαρκείας που δεν είχαν αγοράσει το Pass για τα παιχνίδια της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και μία μέρα μετά τα εισιτήρια που είχαν απομείνει βγήκαν στην ελεύθερη αγορά.

Μία που βγήκαν και μία που εξαφανίστηκαν όμως, καθώς μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκαν και η Allwyn Arena θα είναι, όπως αναμενόταν, κατάμεστη και στον αγώνα με τη Ρεάλ στις 4 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Παράλληλα, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, με πολύ καλό ρυθμό συνεχίζεται και η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα του Σαββάτου (10/10) με τον ΟΦΗ στην επανέναρξη του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.