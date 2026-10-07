Ο Άρης υποδέχεται τη Μπούργος για τη 2η αγωνιστική του Eurocup και το Αλεξάνδρειο… πήρε φωτιά όταν έκανε την εμφάνισή του ο Νίκος Γκάλης, ενώ αποθεώθηκε και ο Ρίτσαρντ Σιάο που θα παρακολουθήσει από κοντά το ματς.

Μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Λε Μαν στην πρεμιέρα, οι «κίτρινοι» θέλουν να κάνουν το 2/2 υποδεχόμενοι τους Ισπανούς και ποντάρουν φυσικά και στη συμπαράσταση των οπαδών τους, οι οποίοι έχουν κατακλύσει τις εξέδρες.

Οι οπαδοί του Άρη ξεσηκώθηκαν όταν είδαν τον Νίκο Γκάλη να κάνει την εμφάνισή του για να πάρει τη θέση του στα επίσημα, ο οποίος χαιρέτησε τον κόσμο πιάνοντας την καρδιά του, ευχαριστώντας τους έτσι για την αγάπη τους.

Στο Αλεξάνδρειο βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος επίσης αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Άρη που περιμένουν από την ομάδα τους να πάρει τη νίκη και να αφήσει πίσω της την ήττα από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της Stoiximan Basket League.