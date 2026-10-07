Μπορεί η Euroleague να απέρριψε την πρόταση του NBA για την εξαγορά των μετοχών, το έγκυρο «BasketNews» όμως τονίζει ότι θα λάβουν χώρα νέες συζητήσεις με τους Αμερικανούς, στους οποίους θα γίνει και αντιπρόταση.

Οι μέτοχοι της Euroleague συναντήθηκαν στη λίμνη Κόμο το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου για να συζητήσουν διάφορα θέματα και ένα εξ αυτών ήταν η πρόταση του NBA για την εξαγορά των μετοχών. Πρόταση που απορρίφθηκε τελικά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως το θέμα έληξε οριστικά.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το «BasketNews», το γεγονός ότι η πρόταση που κατέθεσαν οι Αμερικανοί -και η οποία απορρίφθηκε- ήταν καλύτερη από αυτή που αναμενόταν όταν είχαν αρχίσει οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο για νέες συζητήσεις. Κάποιες ομάδες άλλωστε, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσε και η Βιλερμπάν επιθυμούν κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με το «BasketNews», οι μέτοχοι της Euroleague αναμένεται να μπουν ξανά σε διαδικασία συζητήσεων με τους Αμερικανούς τις επόμενες εβδομάδες και μάλιστα θα καταθέσουν τη δική τους αντιπρόταση, με το όλο θέμα να επηρεάζει το πρότζεκτ του NBA Europe, η έναρξη του οποίου αναμενόταν το φθινόπωρο του 2027.

Τώρα, όμως, όλα δείχνουν ότι θα καθυστερήσει λίγο, καθώς είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του NBA με τη Euroleague, παρά την απόρριψη της πρότασης που κατέθεσε και η οποία δεν κάλυπτε τους μετόχους στο οικονομικό κομμάτι.