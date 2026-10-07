Με αφορμή τα 53α γενέθλια του Ντίντα, η Μίλαν με ανάρτησή της στα social media θυμήθηκε την εκπληκτική απόκρουσή του στον αγώνα με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ το 2006.

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στους ομίλους του Champions League και η Ένωση είχε πετύχει ιστορική νίκη με 1-0, χάρη σε εκτέλεση φάουλ του Ζούλιο Σέζαρ στο πρώτο ημίχρονο. Ο ίδιος παίκτης, μάλιστα, είχε πλησιάσει και στο 2-0 στο β’ μέρος αλλά η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα.

Ο λόγος ήταν η εκπληκτική απόκρουση του Ντίντα, η οποία συμπεριλήφθηκε στις πέντε καλύτερες του Βραζιλιάνου με τη φανέλα των «ροσονέρι», οι οποίοι ανέβασαν στα social media το σχετικό βίντεο με αφορμή τα 53α γενέθλιά του.

Ο Ντίντα είχε αγωνιστεί στη Μίλαν από το 2002 μέχρι το 2010 και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του κυπέλλου και του Champions League, πραγματοποιώντας συνολικά 302 συμμετοχές.