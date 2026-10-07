Ο Τσικίνιο ανέβασε story στο Instagram με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και συγκεκριμένα του Παναγιώτη Ρέτσου, τον οποίο και ευχαρίστησε.

Ο Πορτογάλος επιθετικός χαφ έκλεισε δύο χρόνια στην Ελλάδα και η φετινή σεζόν είναι η τρίτη του, με τον ίδιο να αισθάνεται σαν στο σπίτι του και να το δείχνει και με τις αναρτήσεις του στα social media.

Με την επιστροφή του στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, ο Ρέτσος χάρισε στον Τσικίνιο τη φανέλα του στην Εθνική Ελλάδας και ο Πορτογάλος δεν έχασε χρόνο, φροντίζοντας να ανεβάσει story στο Instagram.

«Ρετσάρα, ευχαριστώ brother», ήταν το σχόλιο του Τσικίνιο που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2029.