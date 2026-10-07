Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επιστρέφει στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ, ο προπονητής της οποίας, Νίκο Κόβατς, αναφέρθηκε στον χρόνο συμμετοχής του με την Εθνική Ελλάδας στο Nations League.

Ο 18χρονος διεθνής άσος ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στους αγώνες με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία και πλέον επιστρέφει στη βάση του, στη Μπορούσια.

Η Ντόρτμουντ θα υποδεχθεί την Παρασκευή (9/10) τη Βέρντερ Βρέμης στην επανέναρξη της Bundesliga και ο Κόβατς στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και στον Καρέτσα και στο πόσο τον χρησιμοποίησε ο Γιοβάνοβιτς στο Nations League.

«Γνωρίζω πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις από τους ομοσπονδιακούς προπονητές. Ως εκ τούτου, θέλει κανείς να χρησιμοποιεί τους καλύτερους παίκτες. Ο Καρέτσας αγωνίστηκε λίγο περισσότερο απ’ όσο είχαμε υπολογίσει. Είναι επίσης ένας από εκείνους που ταλαιπωρείται από ίωση», είπε ο προπονητής των Βεστφαλών.

Την παραμονή του αγώνα της Εθνικής ομάδας με τη Γερμανία, το γερμανικό Sky Sports είχε υποστηρίξει ότι η Ντόρτμουντ είχε κάνει αίτημα για να χρησιμοποιηθεί με μέτρο ο Καρέτσας, ο Γιοβάνοβιτς όμως στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε είχε διαψεύσει κάτι τέτοιο, λέγοντας τα εξής…

«Για τον Καρέτσα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα από την Ντόρτμουντ. Λέγονται κάποιες υπερβολές. Ως Ομοσπονδία έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνία με τους συλλόγους, τόσο όταν οι παίκτες αγωνίζονται στην Ευρώπη όσο και όταν βρίσκονται στην Ελλάδα. Ενημερωνόμαστε για όλα τα θέματα που αφορούν τους παίκτες μας.

Δεν είναι μόνο η Ντόρτμουντ. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ομάδες στις οποίες αγωνίζονται Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη. Χωρίς λόγο έχει πάρει μεγαλύτερη διάσταση το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει για όλους.

Θέλω να τονίσω ότι, όσο βρίσκομαι εγώ στη θέση του προπονητή, ποτέ κάποια ευρωπαϊκή ομάδα δεν έχει ζητήσει από εμάς ιδιαίτερη μεταχείριση για κάποιον ποδοσφαιριστή. Δεν θα είχε λογική να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς η διάθεση των παικτών και οι αποφάσεις μας υπερβαίνουν τέτοιες καταστάσεις. Κανείς δεν μπορεί να παρέμβει στις αποφάσεις μου.

Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Εγώ, ως προπονητής, όποιες αποφάσεις παίρνω, τις παίρνω με βάση την εικόνα που έχω για κάθε ποδοσφαιριστή. Το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση».