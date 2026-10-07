Στη λίστα με τους εχθρούς της Ουκρανίας μπήκε ο Μίλος Κέρκεζ της Λίβερπουλ και ο πατέρας του, όπως αναφέρει η Daily Mail.
Ο 22χρονος διεθνής Ούγγρος αριστερός μπακ αντιμετώπισε με την εθνική ομάδα της χώρας του την Ουκρανία στο Nations League και κάποια στιγμή πιάστηκε στα χέρια με τους αντιπάλους του, πριν ηρεμήσουν ξανά τα πράγματα.
Αυτή η στιγμή έντασης, όμως, ήταν αρκετή, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, για να μπει ο Κέρκεζ, όπως και ο πατέρας του, στη «Myrotvorets», τη λίστα με τους εχθρούς της Ουκρανίας.
Ο αριστερός μπακ της Λίβερπουλ και ο πατέρας του, όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, κατηγορούνται ότι στηρίζουν τη ρωσική επιθετικότητα και θεωρούνται πλέον εχθροί της Ουκρανίας, με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας να αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να πέσουν οι τόνοι.
🚨😳 𝗡𝗘𝗪 – @MailSport: Milos Kerkez is at the heart of a political storm after being included in Myrotvorets, a list of ‘enemies of Ukraine’, alongside his father. It comes following an incident involving the Hungary defender and Ukraine during their first Nations League encounter in this current international break. Hungary’s foreign minister is forced to step in after defender and his father are accused of ‘supporting Russia’s aggression’.— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) October 7, 2026