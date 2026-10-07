Τα εξαιρετικά αποτελέσματα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League έχουν ως αποτέλεσμα να ανέβει πέντε θέσεις στο ranking της FIFA και να βρίσκεται πλέον στην 41η.

Πριν λίγους μήνες, τον Ιούλιο, η Εθνική ομάδα ήταν στο Νο46 της παγκόσμιας κατάταξης και περίμενε την έναρξη των υποχρεώσεών της στη League A του Nations League, έχοντας να αντιμετωπίσει Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τα πήγε, τελικά, εξαιρετικά καθώς σε τέσσερα παιχνίδια μάζεψε 8 βαθμούς και μοιράζεται την 1η θέση με την Ολλανδία, με αποτέλεσμα να βελτιώσει και τη θέση της στο ranking της FIFA.

Από την 46η θέση η Εθνική Ελλάδας πήγε στην 41η και αυτή η άνοδος πέντε θέσεων είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί αυτούς τους μήνες, με το Μάλι, τη Νότια Αφρική και τη Βόρεια Ιρλανδία να είναι οι μοναδικές που τα πήγαν καλύτερα καθώς ανέβηκαν έξι θέσεις, παραμένουν όμως πίσω από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Σε ό,τι αφορά τη μεγαλύτερη πτώση, είναι αυτή της Ρουμανίας, καθώς από την 52η θέση έπεσε στην 58η.