Ο τραυματισμός του Νίκου Πλώτα στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή για την πρεμιέρα της Stoiximan Basket League θα τον αφήσει εκτός δράσης για έξι εβδομάδες τελικά.

Οι «ερυθρόλευκοι» προετοιμάζονται για το ματς της Παρασκευής με την Αναντολού Εφές, στη Sunel Arena, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague και τα νέα δεν είναι ευχάριστα για τον Πλώτα.

Ο 22χρονος γκαρντ τραυματίστηκε στο ματς με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο και οι εξετάσεις που έκαναν έδειξε ότι έχει υποστεί βαριά συνδεσμική κάκωση του αριστερού αγκώνα, με μερική ρήξη του ωλένιου πλάγιου συνδέσμου. Τραυματισμός που θα αφήσει εκτός δράσης για τις επόμενες έξι εβδομάδες τον Πλώτα.

Από εκεί και πέρα, από την προπόνηση του Ολυμπιακού απουσίαζε ο Ντόντα Χολ καθώς πήρε άδεια για προσωπικούς λόγους και ταξίδεψε στις ΗΠΑ, από όπου αναμένεται να επιστρέψει την Πέμπτη (8/10), παραμονή του αγώνα με την Αναντολού Εφές.