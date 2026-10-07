Για ακόμη μία φορά στη φετινή σεζόν ο Ιβάν Σαββίδης παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση του ΠΑΟΚ και μίλησε στον Αλέσιο Λίσι και τους παίκτες, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα και εκφράζοντας ξανά την πίστη του στις δυνατότητές τους.

Ο μεγαλομέτοχος της ασπρόμαυρης ΠΑΕ είναι δίπλα στην ομάδα από την έναρξη της σεζόν και για ακόμη μία φορά αποφάσισε να πάει στις εγκαταστάσεις της Μεσημβρίας και να παρακολουθήσει από κοντά την προπόνηση.

Με την ομάδα να προετοιμάζεται για την επανέναρξη του πρωταθλήματος, ο Σαββίδης θέλησε να δείξει με αυτό τον τρόπο ότι είναι πάντα δίπλα της, είχε τετ α τετ με τον προπονητή και τους παίκτες και έστειλε ξανά μήνυμα ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

«Είμαι πάντα δίπλα σας, αυτό το γνωρίζετε, και πάντα να θυμάστε τους στόχους που έχουμε. Θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να παίξουμε στο Champions League. Πραγματικά πιστεύω σε σας, πιστεύω στην ομάδα και το νιώθω ότι όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε. Θέλω να το πιστεύετε κι εσείς», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των «ασπρόμαυρων».

Από εκεί και πέρα, για το ματς της ερχόμενης Δευτέρας (12/10) με την Καλαμάτα στην Τούμπα, τόνισε πως δεν θα πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο, τονίζοντας πως κανείς δεν θα πρέπει να θεωρεί εύκολο οποιοδήποτε παιχνίδι.