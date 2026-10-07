Ο Παναθηναϊκός θα έχει τους Μουσταφάλ Φαλ και Νίκο Ρογκαβόπουλο, όχι όμως και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την Πέμπτη (8/10) τους Τούρκους με στόχο την τέταρτη νίκη και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιβεβαίωσε πως οι Φαλ και Ρογκαβόπουλος είναι στη διάθεσή του, ενώ εκτός δράσης παραμένουν οι Ερνανγκόμεθ, Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας.

«Ο Φαλ και ο Ρογκαβόπουλος είναι οι μόνοι που δουλεύουν. Κανείς άλλος δεν είναι έτοιμος. Ούτε ο Κώστας, ούτε ο Ναν, ούτε ο Χουάντσο. Έχουμε τους παίκτες που είναι έτοιμοι και θα είμαστε υπομονετικοί. Ο Μπάντιο είναι εντάξει», είπε ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος αναφέρθηκε στη δυσκολία του παιχνιδιού.

«Αντιμετωπίζουμε μία ομάδα που παίζει πολύ καλά, όχι μόνο αμυντικά, έχει πολλές επιλογές επιθετικά. Ο Σαρούνας ξέρει πώς να κάνει τα πράγματα. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας. Το κύριο πρόβλημα θα είναι η άμυνά τους. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, επειδή έχουν διαφορετικές επιλογές στην επίθεση. Κάθε παιχνίδι είναι πρόκληση. Είναι η EuroLeague. Δεν υπάρχουν ασήμαντα ματς. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το αυριανό ματς», τόνισε ο Ομπράντοβιτς και σχετικά με τον Γιασικεβίτσιους είπε πως «προετοιμάζει πάντα την ομάδα με εξαιρετικό τρόπο. Έχει καθαρές ιδέες».