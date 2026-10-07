Ήρεμος ο Λανουά

Αντίστροφη μέτρηση για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και στην ΚΕΔ είναι πολύ ήρεμοι. Μια ηρεμία που προκύπτει από τον ορισμό του διαιτητή. Ο Ισπανός Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ είναι στην κατηγορία Elite της UEFA ενώ είναι η πρώτη φορά που θα σφυρίξει σε αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος. Στην Ευρώπη σφύριξε κάποια ματς ελληνικών ομάδων, καμία όμως δεν είχε παράπονα από αυτόν. Ο Λανουά επομένως εξασφάλισε ότι δεν θα υπάρχουν φωνές και διαμαρτυρίες πριν καν φτάσουμε στην Κυριακή, δεν θα μπορεί καμία εκ των δύο πλευρών να δημιουργήσει εντυπώσεις, περιμένοντας στη συνέχεια απλά ένα λάθος σφύριγμα για να προκαλέσει χαμό κατά της ΚΕΔ. Μετά τα όσα έγιναν στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ είναι κομβικής σημασίας για τον Λανουά να μην υπάρξουν φωνές για τη διαιτησία στο ντέρμπι των αιωνίων.

«Μαξιλαράκι» ασφαλείας για τον ΠΑΟΚ

Ένας από τους λόγους που δεν ανησυχούν στον ΠΑΟΚ για την ανανέωση του Μιχαηλίδη είναι η οψιόν ανανέωσής του. Ο δικέφαλος του βορρά έχει τελικά οψιόν επέκτασης του συμβολαίου για ακόμη ένα χρόνο, οπότε μπορεί να κερδίσει χρόνο, αν δεν υπάρξει συμφωνία στις συζητήσεις που θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα. Θετικό αυτό, αναμφίβολα. Αυτό που θέλουν οι ασπρόμαυροι όμως είναι να πει το «ναι» ο Μιχαηλίδης για νέο συμβόλαιο ώστε να γίνει… κανονική ανανέωση, όχι μονομερής. Να παραμείνει στην ομάδα χαρούμενος ο παίκτης και όχι αναγκαστικά, επειδή η ΠΑΕ θα έχει κάνει χρήση της οψιόν ανανέωσης. Μια οψιόν που δίνει ανάσες στον ΠΑΟΚ, καθώς μπορεί να χειριστεί με περισσότερη ηρεμία το θέμα.

Ελλάδα καλεί Τσιμίκα

Ο Τσιμίκας ήταν εντυπωσιακός με την Εθνική ομάδα και σύντομα θα αρχίσουν τα μεταγραφικά σενάρια. Το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ, άλλωστε, ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και οι πιθανότητες ανανέωσης είναι πολύ λίγες. Υπάρχει φιλολογικό ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές ομάδες, υπάρχει η προοπτική της Σαουδικής Αραβίας, υπάρχει όμως και η Ελλάδα. Ο Τσιμίκας είχε δεχθεί και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κρούσεις από ελληνικές ομάδες και το ενδιαφέρον παραμένει, οπότε θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι θα υπάρξουν νέες επαφές. Και είναι σίγουρο ότι το οικονομικό δεν θα αποτελέσει πρόβλημα, οι προτάσεις που θα του γίνουν, αν δείξει διατεθειμένος να συζητήσει σοβαρά για την επιστροφή του στην Ελλάδα, θα τον καλύπτουν.

Κινήσεις για Τζολάκη

Μεταγραφικά σενάρια υπάρχουν και για τον Τζολάκη και όχι άδικα, καθώς ήδη ομάδες έχουν μιλήσει με τη Χαλ. Δεν υπάρχουν προτάσεις βέβαια, δεν έχουν μπει σε οικονομικές λεπτομέρειες, η ομάδα του Έλληνα τερματοφύλακα όμως γνωρίζει για το ενδιαφέρον που υπάρχει και το γνωρίζει και ο ίδιος. Ο Τζολάκης φυσικά δεν βιάζεται, είναι στην πρώτη του σεζόν στην Premier League και αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να συνεχίσει τις εξαιρετικές εμφανίσεις κάνοντας τη διαφορά για τη Χαλ. Και από εκεί και πέρα, ό,τι ήθελε προκύψει. Ο Ατζούν Ιλιτζαλί, πάντως, υπολογίζει να βάλει ένα μεγάλο ποσό στο ταμείο του κλαμπ από την πώληση του Τζολάκη, όταν έρθει η ώρα. Τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ. Ποσό που θα αρέσει και στον Ολυμπιακό καθώς έχει ποσοστό μεταπώλησης.

Ο ρόλος του Φουστέρ

Δεν υπάρχει ακόμη ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Φουστέρ αλλά η συνεργασία θεωρείται δεδομένη. Στην Ισπανία είναι σίγουροι ότι ο πρώην παίκτης των ερυθρόλευκων θα δουλέψει για αυτούς και κατά πάσα πιθανότητα θα ασχοληθεί με το σκάουτινγκ για την Ακαδημία του συλλόγου. Αυτό υποστηρίζουν οι συμπατριώτες του, δεν θα πρέπει όμως να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να έχει πιο στενή συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Όπως και να έχει, το σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι να πει το «ναι» ο Φουστέρ και να πιάσει δουλειά στον Ρέντη, καθώς είναι επιθυμία όχι μόνο του Αντόνιο Κορδόν αλλά και του Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς πάντα είχε μια αδυναμία στον Ισπανό, από όταν φορούσε τη φανέλα της ομάδας.