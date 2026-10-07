Πολύ κοντά στο τέλος της φαίνεται πως βρίσκεται η θητεία του Βιντσέντζο Μοντέλα στον πάγκο της εθνικής Τουρκίας, καθώς τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα έχουν φέρει τον Ιταλό τεχνικό ένα βήμα πριν από την απομάκρυνσή του.

Η πορεία της τουρκικής εθνικής τους τελευταίους μήνες δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Μετά τον αποκλεισμό από τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ακολούθησαν τέσσερις διαδοχικές ήττες στο Nations League, δύο απέναντι στην Ιταλία και από μία κόντρα σε Γαλλία και Βέλγιο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκικά Μέσα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας είναι έτοιμη να προχωρήσει στη λύση της συνεργασίας της με τον Μοντέλα. Μάλιστα, ο 52χρονος προπονητής αναμένεται να λάβει ως αποζημίωση ποσό που αντιστοιχεί σε ακόμη πέντε μηνιαίους μισθούς. Με τις αποδοχές του να ανέρχονται στις 183.000 ευρώ τον μήνα, το συνολικό ποσό φτάνει τις 915.000 ευρώ.

Ο Αρντά Τουράν φαβορί για τη διαδοχή

Την ίδια στιγμή, στην Τουρκία έχει ήδη αρχίσει η συζήτηση για την επόμενη ημέρα στον πάγκο της εθνικής ομάδας, με τον Αρντά Τουράν να εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η αποχώρηση του Μοντέλα, θα ολοκληρωθεί μια διαδρομή τριών ετών που άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2023. Ο Ιταλός βρέθηκε στον πάγκο της Τουρκίας σε συνολικά 40 αναμετρήσεις, με απολογισμό 21 νίκες, πέντε ισοπαλίες και 14 ήττες.

Το τελευταίο διάστημα, πάντως, η εικόνα άλλαξε σημαντικά, καθώς οι έξι από τις 14 ήττες της θητείας του σημειώθηκαν στα επτά πιο πρόσφατα παιχνίδια.

Η παρουσία του Μοντέλα στην Τουρκία συνοδεύτηκε και από σημαντικές επιτυχίες. Υπό τις οδηγίες του, η εθνική ομάδα εξασφάλισε μόλις για τρίτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση σε Παγκόσμιο Κύπελλο και επέστρεψε στη διοργάνωση έπειτα από 24 χρόνια. Παράλληλα, στο Euro 2024 κατάφερε να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά.

Ο Μοντέλα είχε αρχικά υπογράψει τριετή συμφωνία με την τουρκική ομοσπονδία, ενώ τον Ιούνιο του 2025 ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι την ολοκλήρωση του Euro 2028. Όλα δείχνουν, ωστόσο, ότι η συνεργασία των δύο πλευρών θα ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα.