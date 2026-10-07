Στο μεταγραφικό ραντάρ της Λίβερπουλ φέρεται να έχει μπει ο Κωνσταντής Τζολάκης, με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του Έλληνα τερματοφύλακα με τη φανέλα της Χαλ να έχουν τραβήξει την προσοχή των «Reds».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «caughtoffside.com», οι άνθρωποι της Λίβερπουλ παρακολουθούν στενά την περίπτωση του 23χρονου διεθνούς γκολκίπερ και τον εξετάζουν ως μία πιθανή μελλοντική επιλογή για τη διαδοχή του Άλισον κάτω από τα δοκάρια.

Στο «Άνφιλντ» έχουν αρχίσει να αξιολογούν τα δεδομένα για την επόμενη ημέρα στη θέση του τερματοφύλακα. Ο Άλισον βρίσκεται πλέον στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, ενώ ο Μαμαρντασβίλι δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πείσει απόλυτα, με αποτέλεσμα το όνομα του Τζολάκη να έχει προστεθεί στη σχετική λίστα.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας μετακόμισε στη Χαλ το περασμένο καλοκαίρι, σε μία συμφωνία που έφτασε περίπου τα 20 εκατ. λίρες συν μπόνους, και κατάφερε να προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις της Premier League.

Στις πρώτες πέντε εμφανίσεις του στο αγγλικό πρωτάθλημα έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία του σε τρεις περιπτώσεις, ενώ έχει αναδειχθεί ισάριθμες φορές MVP της ομάδας του. Στο εντυπωσιακό ξεκίνημά του περιλαμβάνεται και μία απόκρουση πέναλτι.

Την πολύ καλή αγωνιστική του κατάσταση μετέφερε και στην Εθνική Ελλάδας. Ο Τζολάκης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην ιστορική νίκη της «γαλανόλευκης» με 1-0 απέναντι στη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό διάστημα στο οποίο βρίσκεται.

Από την πλευρά της, η Χαλ υπολογίζει ιδιαίτερα στον Έλληνα διεθνή, τον οποίο θεωρεί βασικό κομμάτι της προσπάθειάς της για παραμονή στην Premier League. Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει πρόθεση να διευκολυνθεί οποιαδήποτε ομάδα εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Οι εμφανίσεις του Τζολάκη, πάντως, έχουν ήδη εκτοξεύσει τις μετοχές του στην Αγγλία, με το όνομά του να αρχίζει να απασχολεί συλλόγους από το κορυφαίο επίπεδο και, σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, να βρίσκεται πλέον και στο κάδρο της Λίβερπουλ.