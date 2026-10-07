Ίντερ και Μίλαν μπορούν πλέον να προχωρήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα το σχέδιο για το νέο Σαν Σίρο, μετά την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου της Λομβαρδίας (TAR) να απορρίψει τις πέντε προσφυγές πολιτών και ενώσεων κατά της πώλησης του σημερινού «Τζουζέπε Μεάτσα» και των εκτάσεων στους δύο συλλόγους.\n\n\n\nΠρόκειται για μια δικαστική διαδικασία που είχε ξεκινήσει ήδη από το 2022. Μετά την ακρόαση της 23ης Ιουνίου, οι δικαστές δημοσίευσαν τις αποφάσεις τους, κρίνοντας τις τέσσερις από τις πέντε προσφυγές απαράδεκτες για διαδικαστικούς λόγους, ενώ η πέμπτη απορρίφθηκε επί της ουσίας.\n\n\n\nΗ εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για Ίντερ και Μίλαν, τις ιδιοκτησίες Oaktree και RedBird, αλλά και τον Δήμο του Μιλάνου, καθώς το συνολικό σχέδιο για το νέο γήπεδο και την ανάπλαση της περιοχής φτάνει τα 2,3 δισ. ευρώ.\n\n\n\nΟι συγκεκριμένες αποφάσεις σημαίνουν ότι το συμβόλαιο και η πώληση του γηπέδου παραμένουν σε ισχύ. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας έως τις 6 Απριλίου, με βάση τις προβλεπόμενες προθεσμίες. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή η έρευνα του Δικαστηρίου του Μιλάνου για πιθανή διατάραξη της διαδικασίας του διαγωνισμού, ενώ δεν αποκλείονται προσφυγές και σε επόμενα στάδια του έργου.\n\n\n\nΤα επόμενα βήματα για το νέο γήπεδο\n\n\n\nΟι πρώτες παρεμβάσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τους προηγούμενους μήνες, με την κατεδάφιση του νότιου εκδοτηρίου και ορισμένες εργασίες περιμετρικά του χώρου. Τα βασικά έργα, πάντως, δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.\n\n\n\nΤο επόμενο σημαντικό βήμα είναι η παρουσίαση των νέων renderings του γηπέδου, τα οποία έχουν αναλάβει τα αρχιτεκτονικά γραφεία Foster + Partners και Manica και αναμένονται από τα τέλη Οκτωβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου.\n\n\n\nΤαυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, με τη σχετική γνωμοδότηση να αναμένεται μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις περιβαλλοντικές συνέπειες των έργων, καθώς προβλέπεται η εκσκαφή 1,5 εκατ. κυβικών μέτρων χώματος, η διαχείριση 126.000 κυβικών μέτρων μπάζων και δεκάδες χιλιάδες διαδρομές φορτηγών.\n\n\n\nΣτα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό κόστος\n\n\n\nΟ συνολικός προϋπολογισμός του πρότζεκτ ανέρχεται σε 2,3 δισ. ευρώ. Περίπου 700 εκατ. ευρώ προορίζονται για την κατασκευή του νέου γηπέδου, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 71.500 θεατών και περισσότερες από 13.000 premium θέσεις.\n\n\n\nΕπιπλέον 400 εκατ. ευρώ προβλέπονται για την κατασκευή ξενοδοχείου, εμπορικού κέντρου και γραφείων, ενώ άλλα 400 εκατ. αφορούν χρηματοοικονομικά έξοδα, καθώς το σχέδιο θα υλοποιηθεί μέσω project financing.\n\n\n\nΑνοιχτό παραμένει το ζήτημα της αξιοποίησης της έκτασης όπου βρίσκεται σήμερα το Σαν Σίρο. Από το υπάρχον γήπεδο προβλέπεται να διατηρηθεί μόνο ένα τμήμα των μπλε και πορτοκαλί εξεδρών, ενώ το υπόλοιπο θα κατεδαφιστεί. Περίπου 60.000 καθίσματα σχεδιάζεται είτε να πωληθούν είτε να δοθούν στους φιλάθλους.\n\n\n\nΓια τη γύρω περιοχή εξετάζονται διαφορετικές επιλογές, από την κατασκευή ορισμένων κτιρίων μέχρι τη δημιουργία μιας πλήρως πράσινης ζώνης.\n\n\n\nΜετά την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αξιολόγησης θα ακολουθήσει η κατάθεση του νέου Σχεδίου Σκοπιμότητας. Στη συνέχεια προβλέπεται η έγκριση, έως τον Μάρτιο του 2027, του σχεδίου εφαρμογής που είχε κατατεθεί τον περασμένο Μάρτιο, ενώ στο μεταξύ θα πρέπει να δοθεί και το «πράσινο φως» από τη Διάσκεψη Υπηρεσιών.\n\n\n\nΣτόχος είναι ολόκληρη η διαδικασία των εγκρίσεων να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ώστε στη συνέχεια να αρχίσει η κατασκευή.\n\n\n\nΤο χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση του νέου Σαν Σίρο τον Ιούνιο του 2031. Με αυτόν τον τρόπο, Ίντερ και Μίλαν θα έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν εκεί για μία ολόκληρη σεζόν πριν από το καλοκαίρι του 2032, όταν τόσο οι δύο σύλλογοι όσο και ο Δήμος του Μιλάνου ελπίζουν το νέο γήπεδο να φιλοξενήσει αγώνες του Euro.