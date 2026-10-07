Μία ημέρα μετά τη γραπτή τοποθέτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο, με την οποία εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση από το προπονητικό καμπ της Πορτογαλίας και αναφέρθηκε στις ευθύνες του Ζόρζε Ζεσούς, ήρθε η πρώτη αντίδραση του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Η κόντρα ανάμεσα στον 41χρονο σούπερ σταρ και τον Ζόρζε Ζεσούς με φόντο την εθνική Πορτογαλίας εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να αποχωρήσει από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, ενώ έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της ομάδας για το παράθυρο του Νοεμβρίου στο Nations League. Παράλληλα, μέσω επίσημης δήλωσής του παρουσίασε αναλυτικά τους λόγους που τον έκαναν να αποχωρήσει από το καμπ.

Μεταξύ όσων ανέφερε ο Ρονάλντο ήταν και η μη τήρηση μιας συμφωνίας από την πλευρά του Ζόρζε Ζεσούς. Τα πορτογαλικά Μέσα προσπάθησαν αρχικά την Τρίτη να πάρουν απάντηση από τον ομοσπονδιακό προπονητή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι δημοσιογράφοι επέμειναν και το πρωί της Τετάρτης (7/10) αρκετοί ρεπόρτερ βρέθηκαν έξω από το σπίτι του Ζεσούς, περιμένοντας μια πρώτη αντίδραση στα όσα είχε υποστηρίξει ο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός επιβεβαίωσε ότι είχε διαβάσει την ανακοίνωση του 41χρονου, ωστόσο απέφυγε να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση.

«Διάβασα την ανακοίνωση. Και τώρα, όπως κάνω κάθε μέρα, πηγαίνω στην Ομοσπονδία για να δουλέψω, να σκεφτώ την ομάδα και την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω», ήταν η λιτή τοποθέτησή του προς τους δημοσιογράφους που τον περίμεναν έξω από το σπίτι του.