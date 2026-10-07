Ο ΣΠΟΡ FM TV θα αποτελέσει την τηλεοπτική «στέγη» της Stoiximan GBL για τα επόμενα πέντε χρόνια, καθώς εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του πρωταθλήματος για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Στη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ, οι ομάδες έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για την επέκταση της υπάρχουσας συμφωνίας, η οποία αρχικά είχε διάρκεια 2+1 ετών.

Το νέο deal ανέρχεται συνολικά στα 49 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την επόμενη πενταετία.

Παράλληλα, πριν από την έναρξη του τέταρτου έτους της συμφωνίας, προβλέπεται η δυνατότητα του ΕΣΑΚΕ να παρουσιάσει καλύτερη οικονομική πρόταση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο ΣΚΑΪ θα έχει το δικαίωμα να την ισοφαρίσει, εφόσον το επιθυμεί.