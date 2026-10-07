Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στην πρώτη διακοπή του Nations League, ωστόσο το βράδυ της Τρίτης (6/10) το ενδιαφέρον της παρέμεινε στραμμένο στα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής της League A.

Η «γαλανόλευκη» έχει εξασφαλίσει πλέον τη θέση της στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας (Pot 1) ενόψει της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο για τα προκριματικά του Euro 2028. Η συγκεκριμένη εξέλιξη οριστικοποιήθηκε μετά και τη «λευκή» ισοπαλία με τη Γερμανία (0-0) στην Τούμπα. Από εκεί και πέρα, η Εθνική περίμενε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και με τις υπόλοιπες ομάδες που θα εξασφάλιζαν την παρουσία τους στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.

🧮 Projected pots for 🌍 EURO 2028 qualifiers (as of 7 Oct): Pot 1: 🇪🇸🇵🇹🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇱🇬🇷🇮🇹🇧🇪🇩🇰🇩🇪🇭🇷🇳🇴 Pot 2: 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇨🇿🇷🇸🇹🇷🇨🇭🇸🇪🇦🇹🇧🇦🇸🇮☘️🇭🇺🇽🇰 Pot 3: 🇮🇪🇺🇦🇵🇱🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇪🇮🇱🇷🇴🇲🇰🇸🇰🇲🇪🇮🇸🇦🇱 Pot 4: 🇧🇾🇫🇮🇨🇾🇪🇪🇧🇬🇱🇺🇫🇴🇦🇲🇲🇩🇰🇿🇱🇻🇸🇲 Pot 5: 🇲🇹🇦🇿🇱🇹🇬🇮🇦🇩🇱🇮 — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 7, 2026

Παρ’ όλα αυτά, με βάση τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής και τις υπάρχουσες βαθμολογίες, μπορεί να προκύψει ήδη μια πρώτη εικόνα σχετικά με τους πιθανούς αντιπάλους που ενδέχεται να συναντήσει στον δρόμο της.

Η Ελλάδα θα βρίσκεται στο Pot 1 και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να κληρωθεί με κάποια από τις υπόλοιπες ομάδες που θα τοποθετηθούν στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας.

2ο γκρουπ: Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Ουκρανία, Σκωτία, Κόσοβο

3ο γκρουπ: Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Γεωργία, Ισραήλ, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Ισλανδία, Φινλανδία

4ο γκρουπ: Αλβανία, Εσθονία, Κύπρος, Μολδαβία, Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Αρμενία, Νησιά Φερόε, Καζακστάν, Βουλγαρία, Λετονία, Σαν Μαρίνο