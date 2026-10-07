Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε σχόλιο κάτω από ανάρτησή του στα social media για τη συνάντηση των ιδιοκτητών της EuroLeague στο Κόμο.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Εγώ δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισάνθρωπους που δεν σέβονται τον θεσμό της οικογένειας. Τα έχω ξαναπεί και ευτυχώς που ήρθε αυτός που ήρθε και απλά τους είπα σήκω φύγε και δεν ήρθε ο άλλος γιατί θα είχαμε παρατράγουδα. Κάποια πράγματα στη ζωή είναι μη διαπραγματεύσιμα». Παράλληλα, κατόπιν ερώτησης χρήστη του Instagram, τάχθηκε δημόσια υπέρ της εισόδου του ΠΑΟΚ στη EuroLeague. «Πιστεύεις ότι εγώ μπορεί να μην ψηφίσω να μπει ο ΠΑΟΚ; Δέσμευση δημόσια», ήταν το σχόλιό του.