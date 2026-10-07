Σε ισπανικά χέρια περνά η διαιτησία του μεγάλου ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ να είναι ο εκλεκτός για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ο 43χρονος ρέφερι διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, έχοντας πίσω του πολυετή παρουσία στη La Liga αλλά και σημαντικούς διεθνείς ορισμούς. Βρίσκεται στους πίνακες της FIFA από το 2014, ενώ τη σεζόν 2016/17 κατέκτησε το βραβείο Vicente Acebedo, διάκριση που απονέμεται στον κορυφαίο διαιτητή του ισπανικού πρωταθλήματος.

Το βιογραφικό του περιλαμβάνει επίσης παρουσία στις μεγαλύτερες διοργανώσεις. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26 διηύθυνε πέντε αναμετρήσεις του Champions League, με μία από αυτές να είναι το εντυπωσιακό 5-2 της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Τσέλσι στη φάση των «16».

Παρουσία είχε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όπου ανέλαβε ως πρώτος διαιτητής την αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Αϊτή, ενώ συμμετείχε σε ακόμη πέντε παιχνίδια έχοντας τον ρόλο του τέταρτου διαιτητή. Παράλληλα, η UEFA τον επέλεξε ως τέταρτο στον τελικό του Europa League του 2026 μεταξύ Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα.

Η παλιά δήλωση για την Μπαρτσελόνα και οι αντιδράσεις της Ρεάλ

Παρά την εμπειρία και τις παραστάσεις του, το όνομα του Ερνάντεθ Ερνάντεθ δεν έχει περάσει απαρατήρητο στην Ισπανία. Κατά καιρούς οι αποφάσεις του, ιδιαίτερα σε αναμετρήσεις ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, έχουν αποτελέσει αντικείμενο έντονης συζήτησης.

Μάλιστα, από την πλευρά της Ρεάλ είχε επανέλθει στο προσκήνιο μία ιστορία από τα παιδικά χρόνια του Ισπανού διαιτητή. Πρόκειται για συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 1994 στη «La Voz de Lanzarote», όταν ήταν μόλις 11 ετών.

Όταν τότε είχε ερωτηθεί ποια ομάδα υποστήριζε, ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ είχε δηλώσει πως αγαπημένη του ήταν η Μπαρτσελόνα, αναφέροντας παράλληλα ως παίκτες που ξεχώριζε τον Ρομάριο και τον Μίκαελ Λάουντρουπ, οι οποίοι εκείνη την εποχή φορούσαν τη φανέλα των «μπλαουγκράνα».