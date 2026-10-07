Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις οικονομικές υποθέσεις της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times», οι βρετανικές φορολογικές αρχές είχαν στρέψει την προσοχή τους στον αγγλικό σύλλογο ήδη από το 2018.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, εκείνη τη χρονιά είχε ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο η Σίτι είχε χρησιμοποιήσει σύνθετες οικονομικές πρακτικές με στόχο τον περιορισμό των φορολογικών της υποχρεώσεων.

Η διαδικασία φέρεται να άρχισε μετά τη δημοσιοποίηση εσωτερικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του συλλόγου από το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel». Οι «Financial Times», επικαλούμενοι πηγές με γνώση της υπόθεσης, σημειώνουν ότι η έρευνα δεν αφορούσε υποψίες για σκόπιμη φορολογική απάτη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση δεν έκλεισε ποτέ επισήμως. Ωστόσο, η βρετανική φορολογική υπηρεσία (HMRC) δεν έχει προχωρήσει σε κάποια ενέργεια εις βάρος της Μάντσεστερ Σίτι.

Το AFP απευθύνθηκε στην HMRC ζητώντας σχόλιο, με την υπηρεσία να μην τοποθετείται επί της υπόθεσης, επικαλούμενη το απόρρητο που διέπει τα φορολογικά στοιχεία. Μέχρι το πρωί της Τετάρτης δεν είχε υπάρξει απάντηση ούτε από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία από το 2008 βρίσκεται υπό την ιδιοκτησία του Σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, μέλους της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι.

Οι συγκεκριμένες αποκαλύψεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον αγγλικό σύλλογο. Ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για 114 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, οι οποίες αφορούν την περίοδο από το 2009 έως το 2018.

Η απόφαση για την ποινή δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ενώ δεν έχει γνωστοποιηθεί και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έκδοσή της. Από την πλευρά της, η Μάντσεστερ Σίτι έχει προσφύγει κατά της απόφασης και εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν έχει παραβιάσει τους κανονισμούς.