Η Σακίρα και ο Ζεράρ Πικέ βρέθηκαν εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης στη Βαρκελώνη, με αντικείμενο αυτή τη φορά τις συνθήκες υπό τις οποίες ο πρώην ποδοσφαιριστής θα περνά χρόνο με τους δύο γιους τους, Μίλαν και Σάσα.

Οι δύο πλευρές επέστρεψαν στο δικαστήριο το πρωί της Τρίτης (6/10), προκειμένου να επανεξετάσουν ορισμένα σημεία της συμφωνίας που είχαν καταλήξει μετά τον χωρισμό τους το 2022. Η συγκεκριμένη συμφωνία καθόριζε τόσο το ζήτημα της επιμέλειας όσο και τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία τα παιδιά θα βρίσκονταν μαζί με τον πατέρα τους.

Το νέο αίτημα της Κολομβιανής σταρ αφορά κυρίως τις συχνές μετακινήσεις των δύο αγοριών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισπανίας. Η Σακίρα επιθυμεί να περιοριστούν τα υπερατλαντικά ταξίδια τους, θεωρώντας ότι η καθημερινότητα, η σχολική ζωή αλλά και η γενικότερη ευημερία τους πρέπει να επηρεάζονται όσο το δυνατόν λιγότερο.

Οι Μίλαν και Σάσα έχουν πλέον ως μόνιμη βάση το Μαϊάμι, όπου ζουν μαζί με τη μητέρα τους, την ώρα που ο Πικέ εξακολουθεί να κατοικεί στην Ισπανία. Αυτή η μεγάλη απόσταση αποτελεί και τον βασικό λόγο για τον οποίο εξετάζεται μια διαφορετική διευθέτηση των επισκέψεων.

Σύμφωνα με την πρόταση της Σακίρα, στις περιπτώσεις σύντομων σχολικών διακοπών θα ήταν προτιμότερο να μεταβαίνει ο Πικέ στο Μαϊάμι για να βλέπει τα παιδιά του, αντί να χρειάζεται εκείνα να ταξιδεύουν κάθε φορά μέχρι τη Βαρκελώνη.

Από την πλευρά της τραγουδίστριας διευκρινίζεται ότι η επιδίωξη δεν είναι να περιοριστεί ο χρόνος ή η σχέση των παιδιών με τον πατέρα τους. Αντίθετα, στόχος είναι να βρεθεί μια πιο ισορροπημένη λύση, η οποία θα επιτρέπει στον Πικέ να διατηρεί ουσιαστική επαφή με τους γιους του, χωρίς οι συνεχείς μετακινήσεις να διαταράσσουν σημαντικά το καθημερινό και σχολικό τους πρόγραμμα.