Μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες, το κλίμα στην εθνική Πορτογαλίας άλλαξε ολοκληρωτικά. Αυτό που ξεκίνησε ως η πρώτη συγκέντρωση της εποχής του Ζόρζε Ζεσούς εξελίχθηκε σε μία μεγάλη εσωτερική κρίση, με αποκορύφωμα την αιφνίδια αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή.

Κι όμως, στις 23 Σεπτεμβρίου, τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν. Παραμονή του αγώνα με την Ουαλία, ο Ρονάλντο εμφανίστηκε μαζί με τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της πορτογαλικής ομοσπονδίας στην Οέιρας.

Ο Ζεσούς φρόντισε από την πρώτη στιγμή να αναγνωρίσει δημόσια το ειδικό βάρος του αρχηγού του, χαρακτηρίζοντάς τον σύμβολο τόσο της χώρας όσο και της εθνικής ομάδας. Από την πλευρά του, ο 41χρονος επιθετικός εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στον νέο προπονητή, τον οποίο χαρακτήρισε «τέλεια επιλογή».

Η εικόνα εκείνης της ημέρας παρέπεμπε σε απόλυτη ηρεμία. Ο Ρονάλντο αποχώρησε μάλιστα από την αίθουσα υπό τα χειροκροτήματα των προσκεκλημένων της ομοσπονδίας. Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, η κατάσταση θα ήταν εντελώς διαφορετική.

Η συμφωνία πριν από την έναρξη της σεζόν

Η διαχείριση του Ρονάλντο αποτελούσε εξαρχής ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τη νέα εποχή της Πορτογαλίας. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, και ο Ζόρζε Ζεσούς είχαν συναντηθεί μαζί του ήδη από τον Αύγουστο, επιδιώκοντας να καθορίσουν το πλαίσιο της συνεργασίας τους.

Οι δύο πλευρές, πάντως, παρουσιάζουν διαφορετικά όσα συζητήθηκαν σε εκείνη τη συνάντηση. Από το περιβάλλον του Ρονάλντο υποστηρίζεται ότι Προένσα και Ζεσούς προσπάθησαν να πείσουν τον πέντε φορές νικητή της Χρυσής Μπάλας να συνεχίσει να προσφέρει στην εθνική ομάδα. Η άλλη πλευρά αφήνει να εννοηθεί ότι βασικός στόχος ήταν να ξεκαθαριστούν οι προθέσεις του ποδοσφαιριστή και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιούνταν στην πιθανότατα τελευταία του σεζόν με την Πορτογαλία.

Μετά τη συγκεκριμένη συζήτηση φαινόταν να έχει βρεθεί κοινό έδαφος. Ο CR7, πλησιάζοντας πλέον τα 42 του χρόνια, είχε αποδεχθεί ότι ο αγωνιστικός του χρόνος θα μπορούσε να περιοριστεί.

Μάλιστα, φέρεται να είχε συμφωνηθεί συγκεκριμένο πλάνο για τη διαχείρισή του. Ο Ρονάλντο θα αγωνιζόταν απέναντι στην Ουαλία, στο παιχνίδι της 24ης Σεπτεμβρίου στη Λισαβόνα, καθώς και κόντρα στη Νορβηγία στο Πόρτο. Αντίθετα, θα έμενε εκτός από τα εκτός έδρας παιχνίδια στη Νορβηγία και τη Δανία.

Η απόφαση του Ζεσούς που άλλαξε τα πάντα

Τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν όταν ο Ζόρζε Ζεσούς ενημέρωσε τον αρχηγό του ότι ενδεχομένως θα τον χρειαζόταν για περίπου μισή ώρα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Νορβηγία.

Ο Ρονάλντο βρέθηκε τελικά στον πάγκο στο Όσλο και, παρότι στάλθηκε για προθέρμανση μετά την ανάπαυλα, δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στην αναμέτρηση, την οποία η Πορτογαλία έχασε με 2-1.

Για τον ίδιο, ο χειρισμός αυτός εκλήφθηκε ως έλλειψη σεβασμού και ως προσωπική προσβολή.

Η αντίδρασή του ήταν άμεση. Την Τρίτη που ακολούθησε, αρνήθηκε να προπονηθεί στο Μάλμε, γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο εσωτερικό της ομάδας και ανάγκασε τον Πέδρο Προένσα να μεταβεί εσπευσμένα κοντά στην αποστολή.

Ακολούθησε νέα συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της ομοσπονδίας, τον Ζεσούς και τον Ρονάλντο. Για λίγο φάνηκε ότι η κρίση είχε ξεπεραστεί.

Οι εξηγήσεις που δεν ήταν αρκετές

Στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης, ο Ζόρζε Ζεσούς ανέλαβε δημόσια την ευθύνη για την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί με τον αρχηγό της ομάδας.

Αυτό, ωστόσο, δεν ήταν αρκετό για να κλείσει το θέμα.

Σύμφωνα με το γαλλικό δημοσίευμα, ο Ρονάλντο περίμενε από τον Πορτογάλο προπονητή να επαναλάβει μπροστά στις κάμερες τις απολογίες που φέρεται να του είχε εκφράσει κατά την προηγούμενη συνάντησή τους παρουσία του Προένσα.

Κάτι τέτοιο δεν συνέβη στον βαθμό που περίμενε ο 41χρονος επιθετικός. Ο Ρονάλντο φέρεται να εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στον πρόεδρο της ομοσπονδίας στο Parken της Κοπεγχάγης, προτού πάρει την απόφαση να εγκαταλείψει την αποστολή την Τετάρτη.

Η ύστατη προσπάθεια να αποτραπεί η αποχώρηση

Η πορτογαλική ομοσπονδία επιχείρησε μέχρι την τελευταία στιγμή να αποτρέψει την οριστική ρήξη.

Ο Πέδρο Προένσα, μαζί με τον Ζόρζε Ζεσούς, κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο σε μία τελευταία προσπάθεια να μεταπείσουν τον Ρονάλντο προτού αναχωρήσει για τη Μαδρίτη.

Στην υπόθεση παρενέβη ακόμη και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, ο οποίος επικοινώνησε τηλεφωνικά τόσο με τον αρχηγό όσο και με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας. Ούτε αυτή η προσπάθεια διαμεσολάβησης, όμως, κατάφερε να αλλάξει την κατάσταση.

Ο Ρονάλντο αποχώρησε τελικά από την αποστολή, χωρίς να αποχαιρετήσει τα υπόλοιπα μέλη της.

Το Νο7 πέρασε στον Ραφαέλ Λεάο

Μία ημέρα αργότερα ήρθε μία κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό από την πορτογαλική ομοσπονδία.

Το Νο7, η φανέλα που έχει ταυτιστεί όσο καμία άλλη με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας, δόθηκε στον Ραφαέλ Λεάο.

Με αυτόν τον τρόπο, ο επιθετικός έγινε ο επόμενος κρίκος μιας ιδιαίτερης ποδοσφαιρικής αλυσίδας. Πριν από τον Ρονάλντο, το συγκεκριμένο νούμερο είχε φορέσει ο Λουίς Φίγκο, με τους τρεις παίκτες να έχουν κοινή αφετηρία τη Σπόρτινγκ.

Η διαφορά βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αλλαγή σκυτάλης. Ο Φίγκο είχε παραδώσει σταδιακά τη θέση του στον Ρονάλντο, κλείνοντας ομαλά τον δικό του κύκλο στην εθνική ομάδα.

Στην περίπτωση του CR7, η εξέλιξη ήταν πολύ διαφορετική. Μέσα σε οκτώ ημέρες, η δημόσια στήριξη στον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό μετατράπηκε σε σύγκρουση, άρνηση συμμετοχής στην προπόνηση και τελικά αποχώρηση από την αποστολή. Μια κρίση που ξέσπασε απότομα και έφερε τη σχέση του Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική Πορτογαλίας σε ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της πολυετούς κοινής τους διαδρομής.