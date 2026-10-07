Το αντίο του Λιονέλ Μέσι στην Εθνική Αργεντινής δεν περιορίστηκε στα όρια του «Μονουμεντάλ». Η τελευταία εμφάνιση του αρχηγού της «Αλμπισελέστε» μετατράπηκε σε ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό θέαμα, με εκατομμύρια φιλάθλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη να παρακολουθούν τη στιγμή που ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών έκλεινε το κεφάλαιο της διεθνούς καριέρας του.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στον Μέσι και η Αργεντινή φρόντισε να του προσφέρει έναν αποχαιρετισμό αντάξιο του ονόματός του. Στο Μπουένος Άιρες, οι δρόμοι πλημμύρισαν από κόσμο, ενώ στο Ροσάριο, τη γενέτειρα του 39χρονου σούπερ σταρ, μια τεράστια φανέλα με το εμβληματικό Νο10 πέταξε πάνω από την πόλη με τη βοήθεια ελικοπτέρου.

Ο εντυπωσιακός αριθμός που έγινε viral

Στα social media κυκλοφόρησε ευρέως ο ισχυρισμός ότι η αναμέτρηση της Αργεντινής με το Μπενίν συγκέντρωσε 3,1 δισεκατομμύρια views μέσα στα πρώτα δέκα λεπτά.

Πρόκειται για έναν αριθμό που, εφόσον επιβεβαιωθεί από επίσημα και αξιόπιστα στοιχεία, θα τοποθετούσε το παιχνίδι σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο παγκόσμιας απήχησης.

Η συγκεκριμένη αναφορά συνδέθηκε μάλιστα με μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή της αναμέτρησης. Στο 10ο λεπτό, το παιχνίδι διακόπηκε προκειμένου το Monumental να αποθεώσει τον άνθρωπο που φόρεσε για χρόνια το Νο10 της Αργεντινής.

Χιλιάδες φίλαθλοι σηκώθηκαν από τις θέσεις τους, το όνομα του Μέσι ακούστηκε σε ολόκληρο το στάδιο και η ατμόσφαιρα θύμισε περισσότερο τελετή αποχαιρετισμού παρά διεθνή φιλική αναμέτρηση.

Μια βραδιά που ξεπέρασε το ποδόσφαιρο

Από νωρίς, η εικόνα ήταν ξεκάθαρη: η Αργεντινή δεν ζούσε απλώς ένα ακόμη παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Ζούσε το τέλος μιας εποχής.

Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους για να αποχαιρετήσει τον αρχηγό της «Αλμπισελέστε», ενώ χιλιάδες άνθρωποι ακολούθησαν την πορεία του λεωφορείου προς το στάδιο, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν μία τελευταία φωτογραφία του ειδώλου τους.

Μέσα στο Monumental, μια τεράστια φανέλα της Αργεντινής με το Νο10 και τη λέξη «Gracias» αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά σύμβολα της βραδιάς.

Και όταν ήρθε η ώρα του Μέσι να μιλήσει, η συγκίνηση κορυφώθηκε.

Ο Αργεντινός δεν έκρυψε πόσο δύσκολο είναι για εκείνον να αποχωρεί από την Εθνική, ενώ τόνισε πως, αν ήταν αποκλειστικά δική του επιλογή, θα ήθελε να συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της χώρας του για πάντα.

Ο τελευταίος χορός με το εθνόσημο

Στον αγωνιστικό χώρο, ο Μέσι φρόντισε να βάλει και τη δική του υπογραφή στο φινάλε.

Η Αργεντινή επικράτησε με 3-0 του Μπενίν, με τον ίδιο να συμμετέχει καθοριστικά στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Δημιούργησε τα δύο πρώτα γκολ και ολοκλήρωσε τη βραδιά σκοράροντας από την άσπρη βούλα στο 70ό λεπτό.

Ήταν ο ιδανικός επίλογος για έναν ποδοσφαιριστή που έζησε σχεδόν ολόκληρη την καριέρα του με το βάρος του Νο10 και τις προσδοκίες μιας ολόκληρης χώρας.

Ο Μέσι αποχωρεί από την Εθνική Αργεντινής έχοντας κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, δύο Copa América, το 2021 και το 2024, καθώς και τη Finalissima του 2022.

Παράλληλα, κατέγραψε 208 συμμετοχές και 126 γκολ, αριθμοί που τον καθιστούν τον κορυφαίο σε συμμετοχές και σκόρερ στην ιστορία της «Αλμπισελέστε».

Στα Παγκόσμια Κύπελλα, ο απολογισμός του περιλαμβάνει 21 γκολ, επιβεβαιώνοντας την ιστορική θέση που κατέχει και στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη. Το τελευταίο του παιχνίδι δεν ήταν απλώς μια νίκη της Αργεντινής. Ήταν η στιγμή που μια ολόκληρη γενιά είπε αντίο στον ποδοσφαιριστή με τον οποίο μεγάλωσε.

Και αν ο αριθμός των 3,1 δισεκατομμυρίων views σε δέκα λεπτά επιβεβαιωθεί επίσημα, τότε το τελευταίο βράδυ του Μέσι με την Εθνική θα έχει καταγραφεί όχι μόνο στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αλλά και ως ένα από τα μεγαλύτερα ψηφιακά φαινόμενα που έχει γνωρίσει ποτέ ο αθλητισμός.